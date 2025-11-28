Black Friday do Suzano Shopping terá descontos de até 70%

Promoções atrativas em produtos diversos serão divulgadas nas redes sociais do empreendimento durante cindo dias

A temporada de promoções mais esperada do ano chega ao Suzano Shopping nesta semana com a Black Friday até o dia 28 de novembro. As lojas participantes da campanha oferecerão descontos de até 70%.

Clientes poderão aproveitar preços especiais em produtos de diversos setores, como eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, calçados, artigos de beleza, acessórios e muito mais.

Para não perder nenhuma oportunidade, consumidores devem ficar atentos às redes sociais do shopping (@suzanoshopping), onde serão divulgadas as ofertas em produtos e serviços durante o período da campanha.

Outra dica é acompanhar as informações, novidades e promoções por meio do aplicativo do Suzano Shopping, que pode ser baixado gratuitamente (disponível na APP Store e Play Store) e funciona para os sistemas IOS e Android.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. O mall recebe mais de 800 mil visitantes mensais, tem 99% de taxa de ocupação e gera mais de 1.300 empregos diretos. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.