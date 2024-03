Biblioteca Municipal retoma pleno funcionamento a partir de abril

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), informa que a partir da segunda quinzena de abril, a Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Santana retomará seu pleno atendimento ao público, no térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Para a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, a reabertura da biblioteca é uma conquista para a população mogiana. “A retomada do atendimento ao público da biblioteca significa mais informação e acesso aos mogianos, estimulando a pesquisa, disseminando a cultura e a prática da leitura para todos”, explica Ramos.

Dando espaço para a biblioteca, a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri passará a ocupar o espaço do Hall do prédio sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A mudança propiciará a ampliação de mais um espaço público da cidade em relevante área expositiva, até maior do que era no Centro Cultural. A perspectiva da Secult é a coexistência no espaço de várias atividades simultâneas, interagindo com a agenda de programações da administração municipal, alcançando assim os mais diversos públicos da cidade.

A reabertura da Biblioteca Municipal era uma demanda antiga dos usuários, que, desde o final da pandemia, tinham acesso apenas a entregas e trocas de títulos no térreo do Centro Cultural, sem acesso pleno ao acervo que estava no 3º andar do prédio – que segue em adequações e melhorias. Com a mudança para o térreo, todas as estantes, publicações e serviços da Biblioteca passam a ser plenamente acessíveis ao público em geral.

A Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Santana fica no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, localizado na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro da cidade. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h45.