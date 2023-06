Biblioteca Municipal celebra aniversário de 75 anos com programação especial

Neste mês de junho, a Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes completa 75 anos de existência. Em comemoração, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, programou uma sequência de atividades gratuitas durante todo o mês, no Centro Cultural. Ao todo, foram organizadas seis ações culturais e os interessados já podem realizar a inscrição de maneira online.

O Centro Cultural recebe na próxima terça-feira (6), o bate-papo e workshop com o escritor Nathan Gimenez, e no dia 16, com o autor Guaraciara Souza. As oficinas serão realizadas a partir do dia 20 de maio, com os Passos para uma contação de história. Para os interessados no workshop de Literatura Mogiana: marcos históricos literários, o encontro acontece no próximo dia 22. Finalizando a programação, as oficinas de Rimas e Escritas de MC, e Lettering ocorrem nos dias 27 e 30, respectivamente. Todas as ações serão sempre às 19 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

A secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, reforça o importante papel social da Biblioteca Municipal. “É com muita alegria que celebramos os 75 anos de funcionamento da Biblioteca Municipal, que distribui conhecimento, além de preservar histórias e memórias acessíveis para toda a população”, conclui Ramos.

A Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant’Anna está localizada no Centro Histórico da cidade, no segundo andar do Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Fundada em 1948, atualmente conta com um acervo de aproximadamente 35 mil livros, que atende a crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para se associar é preciso apresentar duas fotos 3×4, um documento de identidade original (RG/CNH) e um comprovante de residência atual.

Com um catálogo online para pesquisa simples ou avançada por assunto, título da obra ou nome do autor, a biblioteca facilita aos pesquisadores, educadores e comunidade em geral, a busca pelos livros de interesse. O endereço eletrônico é: biblioteca.pmmc.com.br .

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua Senador Dantas, 326, 3º andar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.