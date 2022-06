Bi Gêmeos pede ampla divulgação sobre instalação de radares em Mogi

Para que a população não seja pega de surpresa, o vereador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos (PSD) apresentou uma proposta à Prefeitura solicitando uma ampla divulgação da instalação de novos radares em Mogi das Cruzes. A indicação feita pelo parlamentar sugere que o Poder Executivo instale placas fixas e indicativas, além de faixas informando sobre a implantação dos redutores de velocidade. A medida foi discutida pelos demais parlamentares da Casa de Leis mogiana durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 28 de junho.

Os parlamentares Edson Santos e Otto Rezende do PSD, bem como Iduigues Martins (PT) e José Luiz Furtado (Zé Luiz – PSDB) enalteceram a importância da população ser comunicada com antecedência sobre o início do funcionamento dos radares e a implantação dos mesmos, uma vez que desde agosto de 2021 quando venceu o contrato do consórcio que operava o serviço, a cidade se encontra sem radares.

“Fica aqui o meu pedido à Prefeitura. Precisamos saber quando os radares vão começar a funcionar na nossa cidade. Espero que atendam e respondam essa indicação. E também, que a gente consiga ter essa transparência e saber para onde esse valor de multas em cima dos radares será destinado”, frisou Bi Gêmeos.

Na indicação de número 2047/2022, Bi Gêmeos explica que a ampla divulgação através de placas sinalizadoras e faixas sobre a data de instalação dos radares nas vias públicas, faz com que o motorista fique atento e não corra o risco de sofrer acidentes freando bruscamente o veículo ao se deparar com o redutor de velocidade, uma vez que o objetivo dos radares é fazer com que os limites de velocidade sejam obedecidos e não simplesmente multar o condutor. O documento reforça ainda a importância de medidas preventivas e educativas de trânsito.