Bi Gêmeos lança site para prestar contas do mandato

Prestar contas do seu trabalho e dar a oportunidade de os cidadãos mogianos fiscalizarem as suas ações pelo Município de forma digital. Com esse objetivo, o Vereador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos, acaba de lançar o seu novo site: https://www.bigemeos.com.br. A ferramenta de comunicação será utilizada para a divulgação das conquistas pelos bairros da cidade, dos seus projetos de lei, indicações, requerimentos de questionamentos ao Poder Executivo, entre outras propostas para melhorias pelos Distritos de Mogi das Cruzes.

O novo site está no ar desde terça-feira-feira, dia 26 de março. Ao navegar pela página os munícipes terão acesso a história do parlamentar até se tornar Vereador da cidade, todas as suas defesas e propostas para a Saúde, Educação, Segurança e outras áreas de atuação. A página conta ainda com abas temáticas para que o munícipe encontre com facilidade os temas que mais lhe interessam, além de um mapa distrital para que localize com facilidade os trabalhos no bairro em que reside. Outra novidade do site, é o blog com todas as notícias a respeito do trabalho feito pelo Vereador Bi Gêmeos e que ganhou destaque na imprensa da região.

“Estamos trabalhando muito por Mogi e além de prestar contas do que estamos fazendo, o site é uma forma das pessoas conhecerem as nossas ações e participarem do nosso mandato contribuindo com sugestões que ajudarão a melhorar a vida dos mogianos e a nossa cidade”, explicou Bi Gêmeos.

Nascido e criado na terra do caqui, o jovem vereador Milton Lins (PSD), sabe que o seu papel dentro da Câmara de Mogi das Cruzes é legislar, fiscalizar, sugerir e ser um porta voz da população. Além das agendas e atendimentos do seu gabinete, o parlamentar desde o primeiro ano do seu mandato se propõe a visitar os bairros e dialogar com os munícipes, colocando em prática o que ele chama de “vivenciar à cidade”. “Só depois que entendemos as necessidades da população e de cada região é que apresentamos melhorias”, afirma Bi Gêmeos.

Os munícipes que quiserem acompanhar os trabalhos ou participarem do mandato com sugestões, pedidos de melhorias sobre o seu bairro ou propostas sobre a cidade, podem acessar o site https://www.bigemeos.com.br ou enviar uma mensagem no WhatsApp Alô Bi Gêmeos, 11 91111-1093.