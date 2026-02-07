Bertioga intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela

A Prefeitura de Bertioga iniciou na segunda-feira (2) o reforço da vacinação contra o sarampo e a febre amarela em todas as unidades de saúde do município. A ação ocorre nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir maior proteção à população.

No próximo sábado (7), será realizado o “Dia D” da campanha, com atendimento ampliado das 9h às 16h em todas as unidades, além de um posto volante nos bairros São João e Caiubura, facilitando o acesso dos moradores aos imunizantes. A campanha é voltada a todos os públicos e integra a mobilização estadual de prevenção às doenças, oferecendo também vacinas de rotina para atualização da carteira de vacinação.

A iniciativa reforça a estratégia do município de manter a população protegida e diminuir o risco de surtos dessas doenças, que podem evoluir rapidamente e afetar crianças, adultos e idosos. A vacinação é fundamental para interromper a circulação dos vírus, protegendo não apenas quem se vacina, mas toda a comunidade.

Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto, cartão do SUS e a caderneta de vacinação, caso possua. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização é uma das formas mais eficazes de prevenção e contribui para a proteção coletiva, evitando a circulação dos vírus no município.

As unidades de saúde participantes ficam nos bairros Boraceia, Indaiá, Maitinga, Chácaras, Guaratuba e Jardim Vicente de Carvalho. A Prefeitura orienta que a população procure a unidade mais próxima e aproveite o Dia D para se vacinar, garantindo proteção para si e para a comunidade.

Crédito: Denise Calazans

Campanha amplia atendimento nas unidades de saúde e contará com posto volante nos bairros São João e Caiubura



