Bazar de Natal da Associação do Voluntariado ocorrerá no início de dezembro

Evento beneficente será nos dias 2 e 3 de dezembro, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, com parte das vendas destinada aos projetos da entidade

Clima natalino, variedade de opções de presentes a preços atrativos e oportunidade para colaborar com os projetos da Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes. Esta é a proposta da quarta edição do Bazar de Natal, que acontecerá nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, das 11 às 21 horas, no salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

Os 56 expositores oferecerão ao público uma grande diversidade de produtos e opções de presentes, desde artesanatos até alimentação, roupas femininas masculinas e infantis, perfumaria, semijoias, bijuterias, calçados, entre outros, assim como enfeites e acessórios para as decorações típicas desta época do ano.

O Bazar de Natal, além de fomentar a economia local, tem como objetivos valorizar e fortalecer os empreendedores, aumentar a geração de renda e ampliar as oportunidades de negócios. Também representa uma fonte de arrecadação de recursos para a manutenção de ações e projetos do Voluntariado em Mogi, destinando à entidade 10% do valor das vendas realizadas pelos expositores durante o evento.

A tradição da ação solidária é destacada pela presidente da Associação do Voluntariado, Olga Manna. “Ao mesmo tempo em que atende as necessidades dos nossos projetos, o Bazar de Natal proporciona a integração da sociedade, que tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho do Voluntariado e também pode encontrar diversas opções de presentes a bons preços para o final de ano”, explica ela.

Com 10 décadas de história na cidade, a Associação do Voluntariado, fundada por Mara Bertaiolli – prefeita eleita de Mogi das Cruzes para a gestão 2025-2028 – desenvolve uma série de projetos durante o ano e o bazar é uma das principais ações para subsidiar estas atividades.

Mara Bertaiolli, que comandou a entidade até o início deste ano, quando passou a presidência à Olga Manna para se dedicar à campanha eleitoral, também enfatiza a importância do evento. “O caráter beneficente e a diversidade de produtos fazem o sucesso do Bazar, que já se tornou ponto de encontro e de oportunidades. Todo o valor arrecadado é destinado aos projetos do Voluntariado, como a Botinha do Bem, que faz o apadrinhamento de filhos de funcionários do Hospital Municipal, sempre próximo ao Natal, além das doações de cestas básicas às famílias mais necessitadas, que acontecem durante todo o ano”, aponta.

A Associação realiza o serviço de acolhimento voluntário aos pacientes do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e a seus familiares, além de fazer o atendimento a pessoas mais necessitadas da região de Braz Cubas, onde fica a sede da Associação, e até a outras entidades.

Durante o ano, os voluntários se dedicam, ainda, a outros projetos em Mogi, como a participação na quermesse da Festa do Divino Espírito Santo e o bazar permanente, realizado na sede da entidade, com artesanatos e roupas usadas em bom estado.

Bazar contará com 56 expositores