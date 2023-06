Bandas de forró se apresentam no Sesc Mogi até 2 de julho

O clima junino toma conta do Sesc de Mogi das Cruzes e, como não poderia deixar de ser, o tom deste mês será o forró. A unidade preparou uma vasta programação com a música como pano de fundo e oferece vários shows até o dia 2 de julho.

Confira a agenda:

Forró da Macaxeira

com o grupo Forró da Macaxeira

Dia 25/6, domingo, das 16h às 17h15

O Forró da Macaxeira nasceu em 2019 com a proposta de levar a cultura nordestina para todos os espaços. Composto por um quarteto de musicistas leva ao público um repertório com canções de Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dominguinhos e Marinês, entre outros grandes artistas da música brasileira.

Tenda

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Duo Fuzaka – Forró Eletrônico

com Duo Fuzaka

Dia 29/6, quinta, das 20h às 21h15

O duo Fuzaka é formado pelos músicos Fernando Barroso e Ricardo Mingardi, atua de forma independente desde 2019, influenciados por ritmos afro-indígenas como Bumba meu Boi (MA) e Cavalo Marinho (PE) e por manifestações como o Tambor de Mina (PA) e a Encantaria da floresta Amazônica, utilizando elementos visuais que remetem ao ancestral, colagens de samplers, beats eletrônicos, rabeca e percussão para compor um repertório de música instrumental brasileira dançante com um visual experimental. Nesse show o duo Fuzaka traz ao público uma apresentações de música instrumental unindo programações eletrônicas, percusso¿es e rabeca. Influenciados por ritmos afro-indígenas e o forró pé de serra, o duo insere em suas performances personagens, símbolos e linguagens da cultura tradicional brasileira, com participação especial da cantora Ella Nepomuceno.

Tenda

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Cimara Fróis e a Banda Invisível

com Cimara Fróis

Dia 2/7, domingo, das 16h às 17h15

Feche os olhos. Imagine uma banda. Agora escute os instrumentos que compõem essa banda: sanfona, baixo, violão, percussão, vozes… Tudo soando ao mesmo tempo, harmoniosamente, como uma banda deve ser. Então você abre os olhos… e vê uma pessoa. Só. Uma mulher, no meio do palco. Rodeada de instrumentos, tem a sua frente um pedal de loop. Com ele, a artista constrói a música em camadas, com sobreposição de instrumentos e vozes, num mosaico sonoro colorido e poético. Bem vindes ao show “Cimara Fróis e a Banda Invisível”! Nesse espetáculo, a musicista soma sua voz à voz de tantas outras mulheres na luta por igualdade de gênero e representatividade. Um show que exalta a mulher como protagonista, no palco, na música, no fazer artístico que é a própria vida

Tenda

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.