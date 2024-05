Banda Sinfônica de Mogi produz “Pratas da Casa”, nesta terça

Nesta terça-feira (28), às 20 horas, a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes fará o concerto especial “Pratas da Casa” para reunir quatro professores de música, todos ex-alunos dos projetos de música cidade, para uma audição especial, que traz a versatilidade dos instrumentos de sopro e percussão. O evento será no Theatro Vasques e a entrada é solidária para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul: 1 litro de água. O ingresso está disponível on-line, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pratas-da-casa-concerto-solidario-banda-sinfonica-de-mogi-das-cruzes/2475807.

Uma combinação de instrumentos musicais

O concerto “Pratas da Casa” conta com uma programação emocionante para o público, com a participação especial dos solistas Ana Beatriz (xilofone), Yuri Grohman (trompete), Mateus Martins (clarinete) e Odilon Bueno (trompa).

Os músicos trabalham com um repertório vasto, composto por “Semper Fidelis (John Philip Sousa), “Concert for clarinet” ( Artie Shaw), “Ciudade de Los Reys – Pasodoble” (Cesar Cano), “Concerto para xilifone” (Cesar Cano), “Dobrado Geraldo Felicio” (Hudson Nogueira), “Concertinho n. 2 para trompete” (M.Duda), “As summer was just beginning” (Larry Daehn) e, como encerramento, “El caminho real” (Alfred Reed). Uma peça especial e complexa, que promete emocionar o público presente, segundo o diretor artístico e regente da banda, Lelis Gerson.

A Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes é formada por músicos que atuam como professores no projeto Pequenos Músicos, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e também por alunos mais avançados dos projetos musicais da Associação Sinfônica de Mogi das Cruzes.

“É uma honra promovermos esse concerto, onde teremos solistas dos projetos de música da cidade, pois é uma oportunidade de destacarmos os talentos que temos em Mogi das Cruzes”, destaca o maestro Lelis Gerson.

O espetáculo acontece nesta terça (28), com repertório amplo