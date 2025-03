Bairros em Mogi terão abastecimento de água suspenso na terça-feira (11)

Na próxima terça-feira (11), o Semae fará manutenção preventiva nas cabines de energia elétrica das Estações de Tratamento de Água Leste e Centro, paralisando temporariamente as operações. O objetivo dos serviços é garantir o bom funcionamento das unidades. Os trabalhos serão das 6h30 às 8h na ETA Leste e das 8h30 às 10h na ETA Centro. Devido a esses procedimentos, haverá pausa no abastecimento nos bairros listados abaixo, a partir das 5h, com normalização da distribuição de água no período da noite.

Embora os serviços estejam previstos para terminar ainda pela manhã, a normalização do abastecimento leva um pouco mais de tempo devido à necessidade de reiniciar o processo de tratamento da água, encher os reservatórios, estabilizar a pressão e retomar a distribuição.

Por isso, o Semae recomenda que os moradores economizem água, evitando a lavagem de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Importância da caixa d’água

Quem tem caixa d’água é menos impactado pelos serviços que exigem interrupção do abastecimento – o que reforça a importância de instalação de um reservatório no imóvel. A recomendação é de uma reserva de 200 litros para cada morador. Assim, uma casa com cinco pessoas, por exemplo, deve ter uma caixa d’água com capacidade para, pelo menos, mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água pela rede.

Os bairros afestados serão: todo o distrito de César de Souza e de Sabaúna (incluindo Botujuru/Vila São Paulo), Fazenda Rodeio (condomínio Bella Citta), Jardim Maricá, Mogilar, Nova Mogilar e Socorro.

Também haverá interrupção temporária do abastecimento das 8h às 13h, no Real Park Tietê e Vila Jundiapeba.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato diretamente com o Semae, pelo telefone 115, com atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h, sábado, domingos e feriados, das 7h às 19h; ou WhatsApp pelo número (11) 95807-3381, com atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h.