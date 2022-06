Avenida Fernando Costa recebe obras de recapeamento asfáltico

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana está dando início nesta segunda-feira (30/05) às obras de recapeamento asfáltico da avenida Fernando Costa. Os trabalhos estão começando por serviços de manutenção civil em guias, sarjetas e sarjetões, que geram menor impacto no trânsito e, por isso, são realizados no período diurno, porém fora do horário de pico, mais especificamente das 9h às 16h. A previsão é que as obras como um todo sejam concluídas no final de junho.

Os serviços de maior impacto, como fresagem (remoção da atual capa asfáltica), implantação da nova capa, hidrojateamento da via e implantação de sinalização horizontal e vertical, serão realizados sempre no período noturno, com o intuito de minimizar transtornos no trânsito. Esses serviços acontecerão das 20h às 5h e vão requerer interdições, porém, a princípio, apenas no período noturno, em que a circulação de veículos é bem menor.

Por se tratar de um dos maiores corredores viários do município, com dezenas de moradores e comerciantes no entorno, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana também está desenvolvendo um amplo trabalho de comunicação, para que todos fiquem cientes dos trabalhos. Como em toda obra de recapeamento asfáltico, a participação e contribuição da comunidade local são fundamentais para garantir o bom andamento dos trabalhos.

O recapeamento asfáltico é realizado em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana e também em parceria com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), para que haja sinergia e maior durabilidade aos trabalhos.

As obras fazem parte do programa de recapeamento, que contemplou no último ano 40 vias públicas, numa extensão de pouco mais de 30 mil metros. O programa como um todo compreende quase 35 mil metros lineares de vias e área total de 313,5 mil metros quadrados.

Interdição

Nesta terça-feira, a partir das 20 horas, a avenida Fernando Costa terá interdição no sentido Bairro-Centro, para o início dos trabalhos de fresagem, no período noturno – isto é, entre as 20h e as 5h. A remoção do asfalto antigo começará pela conhecida como “curva do Mizuta” e a interdição estará devidamente sinalizada. A opção para os motoristas dentro desse período será utilizar a rua Gaspar Conqueiro e avenida Japão.

Nos dias subseqüentes, com o avanço dos trabalhos e também com o início da aplicação da massa asfáltica, outros trechos terão de ser interditados, a princípio apenas no período noturno e os desvios serão sempre feitos por vias próximas, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana.