Avenida dos Bancos é totalmente liberada para o trânsito

Com a finalização da sinalização horizontal, toda a extensão da Avenida Voluntário Pinheiro Franco, no Centro, foi liberada para tráfego na noite da última sexta-feira (15). A capa asfáltica final foi aplicada no período noturno ao longo da última semana e a pintura da sinalização já foi finalizada. Desta forma, o fluxo foi restabelecido após a avaliação das equipes de engenharia de tráfego.



“Para minimizar o impacto na área central, conseguimos acelerar os serviços e liberar a pista para trânsito 20 dias antes do previsto. Agora os trabalhos continuam nas calçadas, com o acabamento nas guias, sarjetas e drenagem superficial. As rampas de acessibilidade também serão feitas nesse período. Por isso, ainda é preciso atenção nas próximas semanas ao circular por aqui à pé”, lembra o prefeito Caio Cunha.

A conhecida “Avenida dos Bancos” recebe os serviços do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica – o trabalho é mais complexo do que em outras vias porque o solo precisou de correção, com reforço de base. Os estudos de deflexão apontaram deformações ao longo da avenida, o que poderia comprometer a segurança e fluidez. Durante toda a execução das obras, as calçadas seguem liberadas para os pedestres.

“A questão das enchentes também está sendo tratada nesta intervenção, com adequações do sistema de drenagem para garantir maior escoamento das águas da chuva. A previsão para a conclusão total da intervenção em toda a extensão da avenida é de três meses, lembrando que o cronograma dos trabalhos pode ser alterado conforme as condições climáticas”, explica o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.