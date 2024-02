Avenida deve ser liberada totalmente para o trânsito em duas semanas

O segundo trecho da avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, entre as ruas Sebastião Furlan e Presidente Campos Salles, foi liberado para tráfego 20 dias antes do previsto. Agora, as equipes trabalham no terceiro trecho (que vai da rua Presidente Campos Salles até a Praça dos Imigrantes), para que, em aproximadamente duas semanas, o trânsito também seja liberado neste trecho, caso as condições climáticas permitam. O objetivo é diminuir os impactos na região central. As escavações para a drenagem já tiveram início.

“É importante lembrar que os condutores ainda precisam estar atentos à sinalização local e aos comandos dos agentes de trânsito, porque a região ainda exige alguns desvios em função das obras”, reforça o prefeito Caio Cunha.

Os quarteirões que foram liberados receberam uma pré-capa asfáltica, que permite a circulação de veículos. O recapeamento final será feito apenas quando a obra estiver concluída em toda a extensão, para que não haja emendas no asfalto – a previsão é que esta finalização seja feita até o fim de março.