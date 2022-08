A avenida Antônio de Almeida será interditada nesta terça e quarta-feira (16 e 17/08), entre o Rodeio e a Vila Nova Mogilar, para serviços ligados à implantação do parque Airton Nogueira. A interrupção no trânsito de veículos será feita, das 9h às 16h, no trecho entre a via Perimetral e a avenida Prefeito Waldemar Costa Filho.

No local, a empresa responsável pela implantação do parque fará a retirada de um eucalipto. Para isso, será necessária a utilização de equipamentos de grande porte, além do desligamento da energia elétrica no ponto.

Durante o período de interdição da avenida Antônio de Almeida, os motoristas que circulam entre o Rodeio e a Vila Nova Mogilar poderão utilizar a avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes.

O Parque Airton Nogueira faz parte do conjunto de obras estruturantes do Programa Viva Mogi e terá investimento de R$ 10.826.671,34. O equipamento terá 139.478,04 m² e contará com campo de futebol, quadras de areia, quadra poliesportiva, quadra de tênis, mini quadra de basquete, parcão (espaço destinado a pets), pergolados, Academia da Terceira Idade (ATI), playground, praça de convivência, parkour, paisagismo, drenagem, reservatório de água, pista de caminhada e ciclovia. As obras estão em andamento e atualmente encontram-se na fase de terraplanagem.