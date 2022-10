Avaliação E-Aprendi será aplicada a mais de 26 mil estudantes até o dia 27

A segunda edição deste ano da E-Aprendi, avaliação elaborada e desenvolvida por profissionais da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes, será aplicada até o dia 27 de outubro. Nesta edição, a versão digital será destinada aos estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e somente os alunos do 1º ano farão a versão impressa da prova. Neste período, cada escola definirá sua data de aplicação e comunicará aos pais e responsáveis para que o aluno não falte neste dia, dada a importância da participação das crianças.

A avaliação será realizada nas escolas, por meio da plataforma Simulados, criada e desenvolvida pelos técnicos de Informática da rede municipal. Serão avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática com a finalidade de comparar as aprendizagens desenvolvidas ao longo do ano. Para saber a data da prova de seu filho, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade escolar. Também estão disponíveis recursos de acessibilidade para alunos com deficiência.

Neste ano, a avaliação tem sido tema de formações, tanto nos webinários da formação elementar para professores quanto na Reunião de Organização do Trabalho Escolar (ROTE), que reuniu todas as unidades da rede municipal de ensino em agosto. É parte fundamental do programa “Aprender mais e ninguém pra trás”, que contempla a recomposição, a recuperação e a ampliação das aprendizagens.

A E-Aprendi, Avaliação Municipal das Aprendizagens, gera dados para o desenvolvimento das políticas públicas da Secretaria de Educação e a qualificação das aprendizagens dos estudantes. Os resultados servirão como base para o planejamento das Orientações Didáticas e das formações de 2023. Para as escolas, a E-Aprendi, aliada a diversos outros instrumentos avaliativos, alimenta a instituição e os professores com elementos para a análise e replanejamento de propostas pedagógicas a favor da aprendizagem dos alunos.