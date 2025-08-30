Autoridades abrilhantam os 465 anos de Mogi das Cruzes

Mogi recebe os parabéns de pessoas ilustres. Confira!

Mara Bertaiolli

Prefeita de Mogi das Cruzes

“Dia 1º de setembro é sempre uma data muito especial. É o dia de celebrar a história, a cultura, o trabalho e, principalmente, os mogianos e mogianas, que fazem desta cidade um lugar único para se viver.

Nossa Mogi completa 465 anos de vida e cada um de nós carrega o orgulho e o amor de fazer parte dessa trajetória.

São anos de conquistas, desafios superados e sonhos realizados. Uma cidade se constrói todos os dias, com a força de quem trabalha, de quem empreende, estuda, acredita e investe no futuro. E o maior patrimônio que temos é a nossa gente: acolhedora, determinada e cheia de esperança.

Como prefeita, tenho a honra e a responsabilidade de trabalhar por cada morador e moradora, cuidando do presente e preparando o amanhã.

Seguimos firmes na missão de tornar nossa cidade cada vez mais justa, humana, próspera e cheia de oportunidades.

Parabéns, Mogi! Que venham muitos outros anos de desenvolvimento, união e orgulho e deste sentimento de pertencimento, desta mogianidade, deste jeito de ser, que só quem é daqui, de nascimento ou de alma, sente e sabe o que é.”

Téo Cusatis

Vice-prefeito de Mogi das Cruzes

“Hoje celebramos mais um ano da nossa Mogi. São 465 anos de uma história construída com muito trabalho, união e dedicação de homens e mulheres que, ao longo do tempo, transformaram esta nossa cidade em um orgulho para todos nós.

O dia 1º de setembro nos convida a olhar para trás com gratidão e para frente com esperança. Reconhecemos nossas raízes, valorizamos cada conquista e renovamos o compromisso de continuar trabalhando para que nossa cidade cresça cada vez mais justa, acolhedora e cheia de oportunidades.

Como vice-prefeito, tenho a honra de caminhar ao lado da nossa prefeita Mara e de cada cidadão mogiano, somando forças para cuidar da nossa gente e construir um futuro ainda melhor.

Parabéns, Mogi das Cruzes. Que venham muitos outros anos de progresso, desenvolvimento e, acima de tudo, resultados e realizações para quem vive e ama Mogi das Cruzes.”

Marcos Damasio

Deputado Estadual

“Celebrar os 465 anos de Mogi das Cruzes é valorizar a força da sua gente e o legado de uma cidade que alia tradição e progresso. Tenho orgulho de representar os mogianos e trabalhar para que Mogi siga crescendo com respeito ao seu passado e esperança no futuro. Parabéns, Mogi das Cruzes, pelos seus 465 anos de história, conquistas e inspiração para todos nós.”

Marco Bertaiolli

Conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo

“Parabéns, Mogi das Cruzes! 465 anos de história, cultura e orgulho!

Neste dia 1º de setembro, celebramos com alegria os 465 anos de Mogi das Cruzes, uma cidade que carrega em cada canto a força de sua história, a diversidade da sua população e o futuro que se constrói todos os dias.

Mogi cresceu, se transformou e tornou-se referência em desenvolvimento, educação, saúde, agricultura e qualidade de vida. Uma terra de gente trabalhadora, acolhedora e apaixonada por suas raízes. Por sua Mogianidade.

Neste aniversário, celebramos e reverenciamos não só o passado, mas também os novos caminhos que seguimos com esperança, inovação e união. Que Mogi continue sendo motivo de orgulho para quem nasceu aqui e também para quem escolheu esta cidade para viver, trabalhar e sonhar.”

Francimário Vieira (Farofa)

Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

“Neste ano em que Mogi das Cruzes celebra seus 465 anos de fundação, manifesto meu profundo respeito e admiração por esta terra que tanto amo. Nossa cidade cresceu sobre os pilares da fé, do trabalho e da dedicação de seu povo, tornando-se referência em cultura, educação, agricultura e desenvolvimento. Como vereador e presidente da Câmara Municipal, reafirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente para que Mogi siga avançando, com mais inclusão, oportunidades e qualidade de vida para todos os mogianos. Parabéns, Mogi das Cruzes!”

Pedro Ishi

Prefeito Municipal de Suzano

“Parabenizo Mogi das Cruzes pelos seus 465 anos de história, conquistas e contribuição para o desenvolvimento do Alto Tietê, do Estado de São Paulo e do Brasil. A cidade é uma parceira estratégica na construção de políticas públicas conjuntas, no enfrentamento dos desafios que impactam nossa região e na busca por um futuro mais próspero para todos. Que esta data seja celebrada com orgulho por todos os mogianos e mogianas!”

Miguel Assis

Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (AEAMC)

“A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes parabeniza a cidade e todos os seus cidadãos. Mogi abraça a tradição e a cultura desde os primórdios de sua fundação. Nossa história vem sendo escrita todos os dias com o trabalho de diversas pessoas que, ao planejar o seu futuro, cuidam do futuro de todos. Juntos, temos o compromisso de fazer uma cidade cada vez melhor. Nós, da AEAMC, nos orgulhamos de contribuir para que esse projeto se concretize de forma justa e acessível para todos.”

Valterli Martinez

Presidente do Sincomercio

“Em nome do Sincomércio do Alto Tietê, celebramos com emoção o dia 1º de setembro de 2025, quando Mogi das Cruzes completa 465 anos de fundação. Cidade construída pela coragem e pelo trabalho de sua gente, que inspira e fortalece nossa região. Nesta data especial, destacamos o projeto “Moro Aqui, Compro Aqui, Ganho Aqui”, que valoriza o comércio local e mantém a riqueza em nossa terra. Parabéns, Mogi, por tua história de conquistas e pelo futuro que seguimos construindo juntos.”

Fádua Sleiman

Presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC)

“Celebrar os 465 anos de Mogi das Cruzes é comemorar uma história construída com trabalho, dedicação e o espírito empreendedor de sua gente. Nossa cidade tem no comércio uma de suas maiores forças, responsável por gerar oportunidades, impulsionar a economia e contribuir para o desenvolvimento local. Como presidente da Associação Comercial, tenho orgulho de ver Mogi crescer de forma sustentável, sempre valorizando seus empreendedores e comerciantes, que são parte fundamental desse processo. Que este aniversário renove em todos nós a confiança no futuro e o compromisso de seguir trabalhando juntos por uma Mogi cada vez mais próspera, inovadora e acolhedora.”

João Bosco Camargo de Sousa

Presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes

“O aniversário de 465 anos de Mogi das Cruzes é uma oportunidade para celebrarmos a trajetória de uma cidade que se desenvolveu com trabalho, dedicação e visão de futuro. O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), ao longo de sua história, cresceu com a cidade, acompanhando suas transformações e contribuindo para o bem-estar e a integração de nossa comunidade. Desejamos que a cidade continue prosperando, com qualidade de vida para todos os seus habitantes, e que possamos celebrar muitos outros aniversários ao lado de nossa querida Mogi.”

William Cruz

Gerente Executivo Industrial Tissue, da Suzano em Mogi das Cruzes

“Os 465 anos de Mogi das Cruzes representam uma trajetória construída não apenas por sua história, mas principalmente pela força e dedicação da sua comunidade. Para a Suzano, é um orgulho fazer parte desse caminho, contribuindo de forma cada vez mais sustentável para o desenvolvimento local e para a preservação do meio ambiente. Nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore guia cada ação, sempre com a certeza de que só é bom para nós se for bom para o mundo. Que este aniversário reforce ainda mais o compromisso de todos nós com um futuro melhor para Mogi das Cruzes e para as próximas gerações. Parabéns, Mogi!”

Gilvanda Figueirôa

Gerente regional do Sebrae-SP

“Mogi das Cruzes é um importante polo de desenvolvimento do estado de São Paulo e um celeiro estratégico para o empreendedorismo. Essa relevância se deve tanto à sua forte representatividade nos setores de comércio, serviços, agricultura e indústria quanto à sua localização privilegiada. Com 465 anos de história, a cidade tem em suas raízes a contribuição de mogianos natos e daqueles que adotaram Mogi como sua casa. Parabéns, Mogi das Cruzes, e a todos que fazem desta uma terra de oportunidades. Que o município siga firme no caminho do progresso e da prosperidade.“

Denise Mariano

Gerente do Sesc Mogi das Cruzes

“A Ideia de uma unidade do Sesc SP no Alto Tietê começou a ser gestada em meados de 2019. Aberta em novembro de 2021, ela reaproveitou todo o espaço do antigo Clube Municipal do Socorro, se comprometendo com a população da cidade e arredores com uma programação esportiva e cultural de qualidade para todos os públicos. A partir da cessão do novo espaço, foram feitas uma série de adequações e reformas que acontecem ainda hoje. Recentemente abrimos um novo espaço coberto para programações artísticas, a Geodésica. Com programas voltados para uma educação não formal e permanente, o Sesc Mogi das Cruzes busca valorizar as pessoas desse território, investindo boa parte de sua programação em artistas e fazedores locais. Aproximando nossa história à da cidade, em seus 465 anos, queremos agregar com atividades socioculturais, educativas e esportivas de relevância, como o programa Mesa Brasil (implantado na cidade em 2023), o Curumim que chegou em 2024, o Trabalho Social com Pessoas Idosos, desde 2022, além de toda grade esportiva permanente com cursos físico esportivos, aulas abertas regulares, além de ações em rede de estímulo ao esporte como caminho para uma maior qualidade de vida, como o Sesc Verão, o Dia do Desafio e a Semana Move. Desejamos que esta cidade que tanto nos acolheu e nos desejou possa continuar sendo palco de muitas histórias de desenvolvimento, crescimento e criação artística e social. Esperamos também continuar contribuindo com base na educação não formal com os rumos dessa trajetória que vem sendo feita com tantas mãos.

Parabéns, Mogi das Cruzes!”

Cláudia Lima

Superintendente do Patteo Urupema Shopping

“Parabéns, Mogi das Cruzes, pelos 465 anos de história! É nesta cidade que o Patteo Urupema Shopping nasceu e vem construindo, com dedicação, o seu caminho. Seguiremos firmes no propósito de estar cada vez mais presentes na vida dos mogianos, oferecendo experiências que aproximam, criam memórias e fortalecem vínculos. Mais do que um espaço de compras, somos ponto de encontro e convivência, feitos para receber e celebrar momentos especiais com a nossa cidade.”

Wilian Diogenes Batista

Diretor das Escolas SENAI de Mogi das Cruzes e Suzano

“Parabenizamos Mogi das Cruzes pelos seus 465 anos! O SENAI-SP está presente no município há 80 anos, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional. Nossa missão institucional é apoiar o aumento da competitividade da indústria por meio de educação profissional, tecnologia, inovação e empreendedorismo industrial. Seguimos comprometidos em fortalecer o setor produtivo e toda a comunidade, promovendo progresso e bem-estar para Mogi das Cruzes e região. Juntos, construímos um futuro cada vez mais próspero e inovador.”

Antonio Carlos Custodio

Presidente do Rotary Club de Mogi das Cruzes

“O Clube Rotary de Mogi das Cruzes parabeniza a nossa cidade pelos seus 465 anos de fundação e nos sentimos orgulhosos em contribuir com seu crescimento ao longo desses 76 anos de existência do nosso Rotary.”

Eugênia Maria Pinheiro Franco

Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”

“Mogi das Cruzes é a minha cidade do coração. Temos muito orgulho por tudo o que recebemos desta cidade. Sou feliz por estar em Mogi. Sou feliz por ter sempre representado essa cidade de uma forma boa. Com a nossa Rede de Combate ao Câncer, representamos Mogi no Estado de São Paulo e na rede nacional. Tenho muito orgulho e muito amor por todos. Muito obrigada, Mogi das Cruzes! E viva, Mogi!”





Ana Maria Barbosa (AnaMarB)

Artista plástico

“Parabéns minha cidade querida, Mogi das Cruzes. Pois nasci na Dr. Deodato Werthaimer. Ela que dá inspiração para o meu Projeto ” Mogi Antiga Rumo ao Futuro”.”



