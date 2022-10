Atletas mogianas disputam a Copa Alemania de Ginástica Rítmica no Chile

A cidade de Mogi das Cruzes será representada por quatro ginastas na Copa Alemania de Ginástica Rítmica 2022, no Chile. O torneio acontece entre os dias 19 e 23 de outubro, no Club Manquehue, em Santiago.

A equipe de ginástica rítmica mogiana é formada pelas ginastas Heloisa Sayuri (11 anos) e Pietra Lanaro (12), que irão disputar pela categoria infantil. Já nas competições do grupo adulto, a cidade será representada pelas atletas Gabrielle Cruz (18) e Lívia Cardoso (16).

“É um privilégio para nossos atletas representarem a nossa cidade e o Brasil em um torneio internacional. Estarão competindo ginastas de países, como a Argentina, Bolívia, Chile, entre outros países latino americanos. A Copa Alemania de Ginástica Rítmica será uma grande confraternização e celebração ao esporte” afirma o secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira.

Em 2019, a equipe de Mogi das Cruzes participou da competição, também realizada no Chile, com as ginastas Gabrielle Cruz, Rayssa Rodrigues e Maria Eduarda Barros. As atletas Rayssa e Gabrielle conquistaram no torneio o 4° e a 8ª posição, respectivamente.

As aulas de ginástica rítmica são oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Ginásio Paulo Kobayashi, Complexo Hugo Ramos, Parque da Cidade e na Praça da Juventude.