Atletas mirins do CCMC participam do Festival de Natação do Sesc de Mogi

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) marcou presença no Festival de Natação do Sesc Mogi das Cruzes, realizado no último sábado (25/10). A equipe foi representada por 16 crianças associadas, que caíram na água com disposição e mostraram técnica, ritmo e superação a cada braçada. O festival teve como objetivo incentivar o espírito esportivo e promover a integração entre academias e instituições da cidade.

A participação do grupo foi acompanhada pelo coordenador de natação do Clube, Valter Muratore, e pelas professoras Patrícia e Nayara, que orientaram os jovens atletas durante as provas. De acordo com Muratore, o evento foi uma oportunidade importante para que as crianças vivenciassem o ambiente competitivo de forma leve e motivadora:

“Participar de festivais como o do Sesc é essencial para o desenvolvimento dos alunos. Eles aprendem sobre regras, convivência e disciplina, mas também se divertem e ganham confiança dentro da piscina. Esse tipo de experiência fortalece o trabalho que fazemos diariamente no Clube e contribui para o crescimento deles como atletas e pessoas”.

