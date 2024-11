Atletas de Mogi das Cruzes embarcaram para o Mundial de Poomsae

A equipe de taekwondo de Mogi das Cruzes está vivendo um marco histórico. Um técnico e cinco atletas da cidade chegaram em Hong Kong, na China, na quarta-feira (27) para participarem do Campeonato Mundial de Poomsae, que reúne competidores de mais de 60 países.

O grupo mogiano, formado pelos atletas Guilherme Ota, Júlia Maia, Rodrigo Nakamura, Laís Horita e Ricardo Kitahara, está sob a liderança do experiente mestre Marcelo Yamashita , 6º dan e técnico da Seleção Brasileira. Yamashita, que há sete anos desempenha essa função, carrega no currículo quatro campeonatos pan-americanos e três mundiais.

Antes da competição, a delegação brasileira, composta por 40 atletas e três técnicos, incluindo Yamashita, faz uma passagem histórica pela Coreia do Sul, o berço do taekwondo. Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira de Poomsae tem a oportunidade de realizar treinamentos intensivos na Kukkiwon , sede mundial do esporte, localizada em Seul.

Yamashita também teve a honra de visitar oficialmente o local, conhecido como o “quartel-general” do taekwondo mundial, e foi recebido pelo presidente da Kukkiwon, Dong Seop Lee , que lhe entregou um presente especial. “Visitar a Kukkiwon é um momento único para qualquer praticante de taekwondo. Estar nesse espaço, que simboliza tanto a história quanto o futuro da modalidade, é algo que levará para toda a vida”, afirmou o técnico mogiano.

A equipe mogiana segue como destaque nacional. Em fevereiro deste ano, garantiu nove vagas na Seleção Brasileira de Poomsae, consolidando-se, pelo segundo ano consecutivo, como a equipe com maior número de representantes na seleção.

Com mais de 1.200 atletas de 60 países, esta edição do Campeonato Mundial promete ser uma das maiores já realizadas. A delegação brasileira chega bem qualificada.

A participação da equipe mogiana reforça o compromisso com a excelência no esporte e a busca por conquistas internacionais, carregando o nome de Mogi das Cruzes para o cenário mundial do taekwondo.

Técnico acompanha delegação na Coréia do Sul