A paixão de Juraci Ribeiro do Nascimento pela corrida começou quando ele era apenas um adolescente de origem humilde que morava no Jardim Esperança. Hoje com 47 anos, o brilho nos olhos ao falar de corrida prova que, apesar das dificuldades, ele ainda mantém o sonho de se tornar um atleta profissional.

É que Juraci não conta com nenhum patrocínio. Para poder se manter e participar das provas de corrida de rua, ele trabalha como engraxate pelas ruas de Mogi das Cruzes. “Sigo com meu trabalho como engraxate, mas venho me dedicando mais aos treinos para conseguir alcançar meu objetivo de ser profissional”, conta.

Para manter o ritmo na pista, ele treina no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET) no Tatuapé, região metropolitana de São Paulo, e faz trabalho de fortalecimento em uma academia. Até para a preparação para as corridas ele precisa de auxílio e faz questão de destacar algumas pessoas que, de alguma forma, têm contribuído para que ele siga no sonho de ser corredor: “Os empresários Moa Andreucci, Philip Pinhal, Joel Borges e a loja Sempre Natural fazem parte da minha história, eles são alguns dos que me ajudam”.

Juraci reforça que adora superar desafios: na pandemia, os treinos e o seu rendimento na pista foram prejudicados porque ele precisou tratar de uma trombose na perna esquerda, hoje já curada. “Mesmo assim eu não parei de treinar”, destaca o corredor.

Interessados em ajudar Juraci podem entrar em contato pelo (11) 94143-9232.