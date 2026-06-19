Atleta de Suzano é destaque em competições nacionais de kickboxing

O lutador Bruno Marcelo acumula títulos estaduais e nacionais em menos de seis meses após retomar a carreira esportiva

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, reuniu-se no último sábado (13/06) com o atleta suzanense Bruno Marcelo Pereira, de 32 anos, para parabenizá-lo pelos recentes resultados conquistados no kickboxing. O encontro ocorreu durante a festa junina da Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Residencial Nova América, e contou também com a presença do vereador Denis Claudio da Silva.

Morador da Vila Amorim, Pereira retomou os treinos e a carreira oficial no fim de 2025, após anos afastado dos ringues devido a dificuldades financeiras. Em menos de seis meses de preparação, o competidor garantiu resultados expressivos na categoria K1 (até 57 quilos), incluindo o título no Puro Impacto Fight Championship (PIFC), realizado em São Paulo, o vice-campeonato paulista, em Bauru, e a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, disputado em Curitiba (PR).

“É uma grande satisfação conhecer histórias como a do Bruno Pereira, que demonstra perseverança, disciplina e amor pelo esporte. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele não desistiu dos seus sonhos e hoje leva o nome de Suzano para importantes competições pelo Brasil. Nosso papel é valorizar exemplos como este e incentivar cada vez mais os atletas da nossa cidade”, destacou Said Raful durante o encontro de reconhecimento.