Ateliê Dalva Machado transforma sonhos em vestidos sob medida

Alta qualidade e trabalho artesanal são prioridades no atendimento

Dalva Machado, 59 anos, atua na costura há mais de três décadas, sempre dedicada ao trabalho artesanal e à alta qualidade. Desde 2011, com o Ateliê Dalva Machado, localizado na rua Doutor Correa, 413, no Centro de Mogi das Cruzes, ela atende clientes de diferentes cidades, criando vestidos sob medida para noivas, madrinhas, debutantes, formandas e demais ocasiões especiais. O atendimento é realizado por hora marcada e o contato pode ser feito pelo WhatsApp (11) 99732-5029.

A costureira iniciou sua trajetória aos 17 anos, realizando reformas e peças casuais. O passo para a alta costura aconteceu quando uma cliente pediu um vestido de festa e sugeriu sua locação. “Esse incentivo carregado de confiança e carinho despertou minha paixão pela alta costura”, relembra Dalva. Hoje, cada vestido é confeccionado com técnica de moulage, moldado diretamente no corpo da cliente, sem uso de fita métrica, garantindo caimento, proporção e estilo únicos.

O diferencial do ateliê está no atendimento humanizado e na atenção aos detalhes. Dalva acompanha todas as etapas do processo, das provas aos ajustes finais, garantindo que cada peça reflita o estilo e a essência da cliente. Entre os vestidos mais marcantes está o de noiva da própria filha, considerado por ela um trabalho extremamente emocionante.

Inspirada por eventos como formaturas e festas de debutantes, a costureira valoriza cores, texturas e silhuetas modernas em suas criações. Seu público busca mais do que um vestido: deseja exclusividade, cuidado e atenção em cada detalhe, algo que o ateliê oferece com experiência e dedicação.

O Ateliê Dalva Machado possui estrutura completa, com atendimento personalizado, salas de aula e acompanhamento individual, garantindo que cada cliente viva a experiência de ter um vestido feito sob medida, do início ao fim. “Cada criação é pensada com carinho, escuta ativa e atenção aos detalhes, para transformar o sonho de cada cliente em realidade”, afirma.

O ateliê funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 16h, atendendo clientes de Mogi das Cruzes e de outras cidades que buscam peças únicas e exclusivas.

A modelo Fanni Santos faz seus vestidos com a dalva, que, há mais de 30 anos, cria peças exclusivas