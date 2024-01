Aster vira sobre o Atlético Guaratinguetá no final do 2° tempo e vai às quartas da Copinha

O Aster está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de sair atrás no placar, a equipe de Itaquaquecetuba virou o marcador, venceu o Guaratinguetá por 2 a 1 e conquistou classificação inédita na competição. O gol da classificação saiu aos 50 minutos do 2° tempo, pelos pés de Júlio César. Vitão fez o outro gol do Aster e Matheus anotou o tento da Coruja do Vale.

Classificado para as quartas de final, o Aster agora enfrenta o vencedor do duelo entre Botafogo-SP e Flamengo, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15. O duelo pela próxima fase deve acontecer na sexta-feira, mas o local e horário ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Foto: Guilherme Borges/GE

Atético Guaratinguetá e Aster ficaram em igualdade nos primeiros 45 minutos da disputa por uma vaga inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando em Itaquaquecetuba, o Aster começou melhor e chegou a fazer uma pressão sobre a Coruja do Vale. Foram pelo menos duas finalizações antes dos dez minutos que exigiram grandes defesas do goleiro Luiz Otavio.

Apesar disso, quem saiu na frente foi o Guaratinguetá. Aos 18 minutos, o camisa 10 Matheus acordou a Coruja com um chutaço de fora da área para abrir o placar. Depois do gol, o jogo ficou equilibrado e com poucas chances dos dois lados. Já na reta final, o Aster chegou ao empate com Vitão, de cabeça.

A emoção do 2° tempo ficou toda reservada para o minuto final, depois de muita chuva e de pouca criatividade. Empurrado pela torcida, o Aster alçou bola na área, Vitão escorou para o meio e o volante Júlio César marcou o gol da vitória do Aster.

Via Globo Esporte