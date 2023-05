Associação Comercial de Mogi recebe reunião sobre Revitalização do Centro

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) recebe a reunião que discutirá a “Revitalização do Centro de Mogi”. A iniciativa da Prefeitura de Mogi, que conta com o apoio da ACMC, além de entidades representativas, busca debater ideias, ações e projetos para revitalizar um dos principais polos comerciais do município. O encontro, aberto ao público, será no dia 11 de maio, às 14h30, no auditório da Associação Comercial.

A reunião promovida pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação; Agricultura e Abastecimento; Urbanismo; Mobilidade Urbana; Infraestrutura Urbana; Segurança; Finanças; e Assistência Social tem o objetivo de ouvir comerciantes, frequentadores e moradores sobre as principais necessidades da área central, assim como sugestões que possam ser colocadas em prática para valorizar a região.

A presidente da Associação Comercial, Fádua Sleiman, ressaltou a importância de identificar as necessidades e sugestões de quem trabalha e vive na região. “Mogi é uma referência de comércio para o Alto Tietê e o Centro da cidade marca o início desta relação. O setor foi fortemente atingido pelos reflexos da pandemia de Covid-19 e este é um momento de retomada. Queremos que as pessoas venham para a região central, comprem e invistam. Nada melhor para saber quais são as necessidades da área do que ouvir os empresários e frequentadores que estão diariamente vivendo o Centro”, reforçou.

De acordo com Fádua, o Centro é um vetor de desenvolvimento para toda a cidade. “Temos espaço para novos estabelecimentos e muitas oportunidades para investimentos. A integração entre o poder público e o setor privado é essencial para alavancar o desenvolvimento da região. Mas para isso é preciso pensar em ações de segurança, infraestrutura e acessibilidade para que o empresário tenha confiança de investir”, analisou.

A Associação Comercial de Mogi fica na rua Barão de Jaceguai, 674, Centro. As participações podem ser confirmadas pelo WhatsApp (11) 9 6396-2143. Para mais informações, ligue para o telefone 4728-4314.