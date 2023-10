Associação Comercial de Mogi realiza 44° Prêmio Empreendedor do Ano

A força do comércio mogiano e a contribuição das colônias que ajudaram a forjar Mogi das Cruzes como polo regional foram celebradas no 44º Prêmio Empreendedor do Ano da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC – Consef). O evento realizado na noite desta quinta-feira (26) reuniu mais de 400 pessoas entre autoridades, homenageados, empresários e convidados.

Presidente da ACMC, Fádua Sleiman destacou a importância da premiação que é uma tradição em Mogi e na região para fomentar o comércio. “Passamos por um momento desafiador da pandemia de Covid-19 em que trabalhamos em parceria com o poder público para apoiar os comerciantes de nossa cidade. Agora, superado esse período, celebramos a retomada dos negócios. Essa noite comemora a força e empenho dos empresários para o crescimento e desenvolvimento de Mogi e região”, destacou.

Com o tema Festa das Nações, o Empreendedor do Ano homenageou algumas das colônias que colaboraram para o desenvolvimento de Mogi nos âmbitos econômico, cultural e social. A Loja Sultão, do empresário Mohamad Husseim Saada, representou a Colônia Libanesa; a Cantina Italiana D’Angelo, da empresária Daniella Lazzurri, foi a indicada da Colônia Italiana; o Shibata Supermercados, da Família Shibata, foi o homenageado da Colônia Japonesa. Eles representaram todas as outras nações presentes no comércio regional. Além das colônias, foram homenageadas as categorias tradicionais do prêmio: Comércio, da loja Lina Materiais Elétricos, da empresária Lina Hillman; Empreendedorismo Feminino, da Odonto Company, da cirurgiã-dentista Ana Graziela Cesar Clares Monteiro; Prestador de Serviço, da Clínica Viavita, da cardiologista Rita Cassia Pozzan Foglia, e Tradição da loja Herman Ferragens, do empresário Hermawan Harto Tirtaprawita.

O prefeito de Mogi e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT), Caio Cunha, destacou a importância da sinergia entre o poder público e a iniciativa privada para gerar resultados para a cidade. “A parceria com a Associação Comercial foi fundamental na pandemia para que pudéssemos entender como estava a dor não só dos comerciantes, mas do empresariado da cidade e de como criar opções para que a empresa não fechasse. Passamos por um período muito difícil, mas vencemos, pois juntos criamos opções que de fato contribuíram para que empresas pudessem sobreviver”, reforçou Cunha que destacou, ainda, a importância da imigração para a construção de Mogi.

O vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, Marco Bertaiolli, lembrou da importância da história da ACMC, entidade que presidiu por 10 anos. “Tenho me dedicado junto com a Facesp, que reúne 400 entidades do Estado, no trabalho para que o ambiente para quem empreende seja mais convidativo e menos hostil para quem abre seu próprio negócio, investe seu próprio capital, corre riscos, mas gera emprego e economia do nosso País. A Associação Comercial de Mogi é ativa e empreendedora, o que incentiva nossos empreendedores”, apontou.

Para a presidente do CMEC Nacional da CACB e da Facesp, Ana Claudia Badra Cotait, o Empreendedor do Ano é uma maneira de incentivar os negócios. “É uma honra muito grande poder participar desse evento, colaborar e estimular o Empreendedorismo Feminino, além de homenagear tantas mulheres, pessoas e empreendedores que estão aqui e merecem esse prêmio”, disse.

Reconhecimento

Neste ano a ACMC lançou o Prêmio Prefeito Amigo do Comércio, uma forma de reconhecer o trabalho e a parceria dos administradores municipais que têm grande impacto sobre o comércio mogiano e, consequentemente, da região. Estiveram presentes os prefeitos Luís Antonio de Camargo, de Arujá; Carlos Alberto Taino Junior, de Biritiba Mirim; José Luiz Eroles Freire, de Guararema; Caio Cunha, de Mogi das Cruzes; Marcia Teixeira Bin de Sousa, de Poá; Vanderlon Oliveira Gomes, de Salesópolis; Carlos Augusto Chinchilla Alfonzo, de Santa Isabel; e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, que destacou a contribuição do comércio mogiano para a região. “Associação Comercial, que atua no território mogiano, mas sem dúvida nenhuma por sua grandeza, sua história e caminhada faz parte da história do nosso Alto Tietê”, acrescentou.

O Prêmio Empreendedor do Ano foi possível por meio de grandes parcerias, o evento teve o patrocínio master de Shibata Supermercados, os patrocínios de Cotac; Digital Saúde; Sicoob; Aquatec; Grupo Baxtech; Zepha Alimentos; Arrumando a Casa; Calimazzo; Colégio Lumbini; Contamec; DDC Telefones; Ferragens Herman; Multiplic; Neon Engenharia; O Boticário; Sancet e Tintas Lider, além dos apoios de Estelar; Rcom; RT Uniforme, Trainer Academia, Lapiendrius, Grupo Atila, Alumifran e Bazar Central.