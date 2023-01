Ashiuchi reforça solicitação da criação do Hospital Regional do Alto Tietê

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o deputado estadual André do Prado se com o novo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para tratar da criação do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), no complexo do Hospital Auxiliar das Clínicas (HC), no bairro Vila Amorim. A solicitação já está em tramitação e a expectativa é que agora siga para a deliberação do governador Tarcísio de Freitas.

O encontro, realizado na capital paulista, visou reforçar o pedido da criação da unidade hospitalar, que deverá ser referência em acolhimento de demandas de alta e média complexidades. “Viemos hoje reforçar a nossa necessidade da abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, em Suzano. Um pedido antigo, porém de extrema importância e muito necessário. A expectativa é de que a unidade seja criada no complexo do HC de Suzano, em uma estrutura já pronta e apta a receber o serviço. Nossa solicitação foi feita direto ao secretário de Estado, Eleuses Paiva”, explicou o chefe do Executivo suzanense.

Segundo o deputado estadual André do Prado, a criação do hospital é primordial para a Saúde do Alto Tietê. “O pedido foi entregue em mãos e o próprio secretário estadual afirmou que deverá encaminhar para deliberação do nosso governador Tarcísio de Freitas e, assim, esperamos muito em breve abrir o hospital”, afirmou o parlamentar.