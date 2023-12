Árvore de Natal interativa vai exibir fotos de mogianos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deu início à programação “Mogi das Luzes – Natal 2023” com o acender das iluminações decorativas natalinas neste sábado (9), na região do centro histórico do município. A cerimônia foi na Praça Coronel Benedito Almeida, a Praça da Matriz, e apresentou a árvore de Natal inédita, composta por telões de LED.

A árvore tecnológica irá exibir diversos quadros e será possível que os munícipes também participem, com imagens da própria família – para inserir uma fotografia, o interessado deverá preencher um formulário e autorizar a veiculação da imagem escolhida.

“A árvore é um símbolo para nos lembrar que o Natal é tempo de luz, reconciliação e paz. E com este novo formato, ela ainda vai mostrar o mogiano como protagonista da cidade; a iluminação da área central nessa época também é uma forma de valorizar o comércio mogiano e incentivar a circulação do público”, disse o prefeito Caio Cunha durante a cerimônia.

A árvore tem um formato moderno com painéis de LED que interagem com o cenário urbano e histórico de Mogi das Cruzes. Parte da iluminação central também foi acesa durante a ação – as demais localidades do Centro serão iluminadas nos próximos dias.

O público poderá tirar fotos nos espaços criativos iluminados feitos especialmente para toda população registrar as festividades deste final de ano. Estão disponíveis pórticos iluminados em formatos diversos, como de presentes, esferas, estrelas e outros, pensados especialmente para os mogianos eternizarem as confraternizações deste final de ano. Já de frente para a Catedral de Santana foi montado um varal iluminado que promete movimentar turistas e moradores pelo centro histórico do município.

Serviço

Para inserir a imagem de sua família na árvore de natal 4.0, é precis ppreencher este formulário: https://cidade.mogidascruzes.sp.gov.br/mogidasluzes/treetech_add.php?page=add#1