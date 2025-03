Artes Filmes atende seus clientes com personalização e qualidade

Eventos corporativos também são o foco dos estúdios



Há 12 anos atendendo clientes que procuram transformar ideias criativas em produções visuais de alta qualidade, o Estúdios Artes Filmes está, cada vez mais, se especializando nas suas técnicas e nos seus estúdios para que ofereça um trabalho de qualidade.

Felipe Palmeira e Bruno Rodrigues fizeram com que a empresa crescesse significamente, incorporando novas tecnologias e adotando formatos inovadores para atender às variadas demandas do mercado. “Temos o foco constante em inovação e tecnologia, mantendo o nosso compromisso de oferecermos soluções personalizadas para cada cliente, garantindo projetos únicos e impactantes em todo o Brasil”, comenta Felipe. Atualmente, a empresa conta com um estúdio em Mogi das Cruzes, dedicado a produção de conteúdo, treinamento corporativo, transmissões ao vivo e a produção de podcast.

Sobre a infraestrutura, o Estúdios Artes Filmes oferece um local versátil e personalizado para produções audiovisuais, transmissões ao vivo e podcasts. Com estúdios que permitem a montagem de cenários personalizados, destacam-se pelo painel de LED curvo de 18m², proporcionando recursos visuais excepcionais. O espaço conta com o Estúdio Arena, com arquibancada; o Estúdio Prime para podcasts; o Estúdio Culinário; e o Estúdio Versátil de 30m², que possibilita customizações. Além disso, há o Estúdio Infinity, com fundos branco, preto e chroma key. Fora os espaços, os sócios oferecem edição, pós-produção e consultoria para criação de conteúdos. “Essa flexibilidade torna os estúdios ideais para eventos corporativos, conteúdos digitais e produções audiovisuais sob medida”, revela Felipe.

Um ponto interessante sobre o ambiente é a sua capacidade de personalização de cenários e soluções, garantindo que cada projeto seja adaptado às necessidades específicas do cliente. “Hoje, os nossos clientes têm a possibilidade de realizar gravações de conteúdos para o digital, vídeos de treinamentos corporativo, transmissões ao vivo, vídeos em formato de dicas para as plataformas, uma infinita possibilidade quando se refere à produção de conteúdo”, explica o sócio.

Com isso, o Estúdios Artes Filmes se destaca pela alta qualidade técnica de seus equipamentos, que inclui opções avançadas de cenografia e iluminação, assim como suas inovações tecnológicas constantes. A equipe é composta por especialistas em várias áreas do audiovisual, oferecendo um serviço completo e integrado.

Para Felipe, “o profissionalismo é crucial na área de audiovisual, pois garante que todos os aspectos de uma produção sejam executados com precisão e qualidade, desde a concepção até a entrega final. Profissionais capacitados asseguram que os projetos atendam ou até superem as expectativas dos clientes, fortalecendo a reputação e a confiabilidade do estúdio”.

DESTAQUE

Estúdios Artes Filmes

Endereço: Rua Francisco Afonso de Melo, 230, Pq Santana

Instagram: @estudios.artesfilmes

Foto 1 – Artes Filmes possui alta tecnologia e inovação

Foto 2 – Os estúdios são versáteis para todos os tipos de produções audiovisuais