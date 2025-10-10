Arte leva esperança e leveza a crianças no GRAACC

Entre sorrisos, melodias e histórias encantadas, o Hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) tem vivido manhãs diferentes. Em meio ao desafio do tratamento oncológico, o projeto “Contos e Cantos que Encantam”, realizado pela Jamim Cultural, vem levando música, contação de histórias e arte a crianças, familiares e profissionais de saúde, especialmente neste mês em que se comemora o Dia das Crianças.

As ações acontecem quinzenalmente, às terças-feiras, das 9h às 12h, e ocupam diferentes espaços do hospital, como a brinquedoteca, a recepção de consultas e a área da quimioterapia. As intervenções artísticas têm como objetivo transformar a rotina hospitalar em momentos de leveza e acolhimento, criando conexões e despertando sentimentos de esperança. “Acreditamos que, mesmo nos dias mais difíceis, a música e as histórias despertam laços de humanidade e aconchego. Nosso objetivo é mostrar para cada criança e família que há espaço para a alegria, mesmo dentro do hospital”, explica Edna Muniz, fundadora da Jamim Cultural e idealizadora do projeto.

A equipe artística é formada por músicos e arte-educadores, como João Rodrigues e Fábio Rosa, que se revezam nas apresentações. Para os pequenos pacientes, os encontros representam uma pausa nas dores e nos procedimentos, criando lembranças afetivas em meio ao tratamento. “É muito gratificante ver o brilho nos olhos de cada paciente e perceber os profissionais de saúde também relaxando, se permitindo um momento de respiro em meio à correria”, comenta Fábio.

O projeto também recebe o reconhecimento dos próprios profissionais do GRAACC. Para a doutora Monica Cypriano, diretora clínica do hospital, as atividades artísticas têm um impacto direto no bem-estar emocional das crianças e de suas famílias. “A presença da arte aumenta a sensação de acolhimento. Sabemos que o cuidado não é feito só de exames e medicamentos, mas também do afeto”, afirma a médica.

Criado originalmente pela Associação Arte Despertar e assumido pela Jamim Cultural em 2022, o projeto tem como propósito transformar o ambiente hospitalar em um espaço de vínculo, memória e humanidade.

Com o som dos violões e o encanto das histórias, cada sessão reforça uma mensagem poderosa: a de que a arte é, também, uma forma de cura.

Crédito: Luciana Morassi:

Projeto “Contos e Cantos que Encantam”, da Jamim Cultural, transforma o ambiente hospitalar com música e histórias