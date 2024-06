“Arraiá” mostra projetos de Agronegócio da Fatec de Mogi das Cruzes

Evento tem entrada gratuita e é aberto a toda a comunidade, que poderá saborear produtos e conhecer projetos inovadores do meio acadêmico

Em clima junino, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes promove, nesta quarta-feira (05), o “5º Arraiá Empreendedor”, uma feira de negócios que apresentará produtos e projetos inovadores dos estudantes do campus mogiano. O evento, com início às 19 horas, tem entrada gratuita e é aberto a toda a comunidade local e regional.

Além de proporcionar uma rica experiência de aprendizado e diversão, o acontecimento pretende fomentar o espírito empreendedor dos alunos, que terão a oportunidade de apresentar seus projetos inovadores em um ambiente festivo, com comidas e bebidas típicas dos festejos juninos e muita animação. É também uma celebração do talento e da criatividade dos universitários, que têm ainda a oportunidade de interagir com a comunidade.

O “5º Arraiá” é uma oportunidade para que os estudantes possam colocar em prática o que aprendem em sala de aula, unindo teoria à execução, passando pelo empreendedorismo. Eles apresentarão seus projetos e produtos em estandes, com direito a degustação pelo público do evento, e passarão por avaliação de convidados especiais, que, com expertise e experiência, proporcionarão à mostra avaliações criteriosas e construtivas aos trabalhos.

Vestibular

Agronegócio é um dos cinco cursos superiores tecnológicos oferecidos pela Fatec de Mogi das Cruzes, que tem ainda Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EaD), todos sem mensalidade. No total, são 280 vagas.

Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas são os que têm maior número de vagas: 80, cada, e turmas nos períodos da tarde e noite; Gestão de RH e Logística ofertam 40, cada, e funcionam no período da manhã. Gestão empresarial é o único na modalidade EaD, com 40 vagas.

A instituição é uma faculdade de ensino público, gratuito e com excelência. Depois de prestar o vestibular, que tem taxa de R$ 90, os estudantes aprovados não precisam se preocupar com custos, como matrícula e mensalidade, durante toda a formação.

As inscrições para o vestibular de 2024 estão no fim, com prazo de encerramento na sexta-feira (07), somente no site do processo seletivo (www.vestibularfatec.com.br).

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.

