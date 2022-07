Arraiá do Clube de Campo soma mais de 4 mil vendas para entidades sociais 

A alegria contagiou as famílias presentes na Festa Julina do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Na última sexta-feira e sábado, o complexo esportivo e de lazer reuniu 2,5 mil associados para curtir muita música, quadrilha e comidas típicas de um arraiá. As atrações também fomentaram o trabalho social do município, através de entidades parceiras do clube. Juntas, as instituições somaram mais de 4 mil itens vendidos nos dois dias de evento.

Ao todo, nove entidades participaram da Festa Julina, com o CCMC abrindo espaço para as instituições comercializarem seus pratos e gerarem renda para projetos sociais. Fizeram parte do Arraiá do CCMC: Instituto Sopa (cachorro quente); Asete (doces típicos); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (pastel e tempurá); Sala do Bem; Instituto Sopa (cachorro quente); Instituto Pró+Vida (brotinho); Associação do Voluntariado/Joaninha (doces do amor e crepe suíço); Tradef (pipocas e algodão doce), além do Brasa Gril (lanches).

O Clube de Campo também contou com a barraca do Robô, que arrecadou fundos para a Sala do Bem, onde acontecem semanalmente encontros do Tricô e da Costura do Bem, que produzem itens de vestuário para bebês de famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Foi um evento que superou as expectativas. Tivemos uma participação massiva das famílias, que, além de aproveitarem as atrações musicais e dança, fizeram a festa com as barracas típicas de um arraiá do Clube de Campo”, afirmou a diretora cultural, Débora Lapique.

A Praça “Francisco Pieri Neto” foi o centro das atrações com as apresentações de Betinho & Banda na sexta-feira e Bruno Catarino & Banda no sábado.

“Ficamos muito felizes com a integração das famílias, com o trabalho social desempenhado e o sorriso no rosto de cada associado”, comemorou a diretora social Cidinha Mennichelli, que divide os trabalhos da pasta com Patrícia Nakashima.

Além dos shows, a Festa Julina do CCMC também contou com apresentações de crianças e adolescentes do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi) e do Núcleo de Iniciação do Desenvolvimento Esportivo (Nide).

“Foi um arraiá digno de sucesso. A cada evento que executamos no Clube de Campo, temos a presença ainda maior das famílias associadas. Isso nos motiva ainda mais para as próximas ações sociais que proporcionamos para a cidade como um todo”, lembrou a incentivadora das ações beneficentes do Clube de Campo, Karin Camargo.