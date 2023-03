Aquatec Purificadores investe em vendas online e entrega em todo o País

A temporada de calor e fortes chuvas trouxe um problema para a saúde dos paulistas: o aumento das doenças diarreicas registrado neste início do ano. Até o dia 4 de fevereiro, foram registrados 172,7 mil casos. No mesmo período de 2022, foram registrados 74,1 mil, ou seja, um aumento de mais de 130%. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

No período de chuva, as chances de contrair essas doenças aumentam. O contato com a água contaminada e a ingestão direta da água para consumo humano, preparo de alimentos e higiene pessoal configuram os principais meios de transmissão de doenças ocasionadas pelas enchentes. Além disso, os locais atingidos também podem reter os contaminantes nos pisos, paredes, móveis, utensílios, roupas e outros objetos existentes nas residências.

