APP Mogi & Alto Tietê realiza a 1ª edição do “Sinergia em Rede”

Com o objetivo de promover debates sobre temas atuais que impactam diretamente o dia a dia de todos os profissionais das áreas de Marketing e Comunicação, assim como também os universitários que se preparam para este mercado, a APP Mogi e Alto Tietê realiza na próxima terça-feira, 28 de junho, às 16 horas, em parceria com a APP Vale do Paraíba, a primeira edição do evento “Sinergia em Rede”.

Os convidados, Celso Vergeiro, CEO Extreme Reach, empresa e Cris Pereira, liderança feminina com destaque na gestão de comunicação e negócios, na abordagem estratégica para uma agenda ESG e conselheira pelo IBGC, farão suas apresentações durante evento online com chat ao vivo para interação com os internautas. Em debate, dois temas com conteúdo para muita conversa pois envolve tecnologia e todas as transformações que vivemos que forma acelerada.

A tecnologia traz mudanças para uma gestão da comunicação de ponta a ponta, em plataformas que otimizam tempo e possibilitam o acesso a uma gama de novos serviços. No mesmo ecossistema estão os movimentos dentro das organizações na busca de uma governança corporativa norteada por valores que contemplam uma agenda ESG. “Aprimorar o conhecimento e experiências das pessoas que se dedicam à Comunicação – uma missão da APP em sua essência, contribuir para que novos negócios possam nascer e prosperar.”, comenta Maria Teresa Borges Arbulu, que está atualmente na liderança do Comitê de Renovação da APP Mogi e Alto Tietê e também integra a diretoria APP Brasil no Núcleo Acadêmico para a formação do Programa Embaixadores APP, uma iniciativa que se estende às vinte e duas regionais instaladas no Brasil.

Neste evento Sinergia em Rede, a intenção foi criar sinergia a partir da cocriação de duas regionais, Mogi e Vale, por meio de ações e conteúdo que possam contribuir para o fortalecimento das frentes de negócios que a indústria da comunicação possibilita aos profissionais de diversas áreas – agências, mídias, produtoras, consultorias, design, gráficas, creators e influencers, além de tantas outras atividades que impulsionam a economia neste setor.

Sobre a APP – Associação dos Profissionais de Propaganda

A APP – Associação dos Profissionais de Propaganda, entidade que apoia e estimula as atividades da área de Comunicação e contribui com o aperfeiçoamento profissional e acadêmico, incentiva as regionais a desenvolverem ações que promovem integração e resulta em sinergia para a melhoria do ambiente em que atuam as diversas frentes da comunicação.

Para participar, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na plataforma Sympla que pode ser acessada pelo endereço https://lnkd.in/dZksHCXj, que dará acesso ao canal da APP no YouTube.

Qualquer informação complementar também poderá ser obtida pelo email appmogiealtotiete@gmail.com ou pela rede social @app.mogi.