APP Alto Tietê incentiva participação de agências regionais no Prêmio de Criação Publicitária

As inscrições para a 4a edição do Prêmio APP Sorocaba de Criação Publicitária 2023 foram prorrogadas até 3 de agosto. O Prêmio que acontece no dia 30 de agosto deste ano é uma realização da APP Sorocaba e tem o apoio da regional APP Alto Tietê.

Reconhecendo a importância das peças publicitárias criadas pelas agências e profissionais de comunicação, a premiação quer valorizar e destacar o talento presente no mercado publicitário de Sorocaba e outras regiões em que a APP está presente com sua representatividade. “Incentivar a participação em premiações e buscar o reconhecimento para a criatividade que temos nas agências do Alto Tietê são compromissos da regional. O convite do presidente da APP Sorocaba, Fábio Marchetti, para que a Diretoria APP Alto Tietê integrasse o júri de experts reforça a parceria entre regionais, criando sinergia em prol do fortalecimento de nosso mercado.”, comenta Maria Teresa Arbulu, diretora na APP Brasil.

A diretoria da regional APP Alto Tiête participa do júri com Juliana Abreu, CEO da Trilho – Marketing de Varejo, José Ribamar, fundador e diretor de Criação da Fábrica Comunicação e Rafael Lazzaro, CEO da Phoenix Publicidade, compondo com outros profissionais do mercado nacional.

Para concorrer, podem ser inscritas peças criadas por agências ou profissionais de comunicação sediados nas regiões mencionadas no regulamento. Serão elegíveis para concorrer trabalhos veiculados, exibidos ou publicados no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de maio de 2023, desde que não tenham participado de edições anteriores do prêmio.

“Estamos muito entusiasmados em trazer de volta o Prêmio APP Sorocaba de Criação Publicitária. É uma oportunidade única para os profissionais de publicidade mostrarem seu talento e criatividade, concorrendo ao reconhecimento e valorização de seus trabalhos”, diz o presidente da APP Sorocaba, Fábio Marchetti.

O Prêmio APP Sorocaba de Criação Publicitária 2023 oferecerá reconhecimento e valorização para peças e campanhas publicitárias em dezessete categorias diferentes. Essas categorias incluem vídeos online para marcas/serviços e produtos/promocionais, storytelling, filmes para TV e Cinema, áudio, mídia impressa, projetos gráficos, branding, projetos de endomarketing, OOH (Out of Home), marketing de conteúdo (branded content), mídia display, sites, hotsites e landing pages, redes sociais, fotografia publicitária, campanha integrada e prêmio agência do ano.