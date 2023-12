APP Alto Tietê é homenageada na Câmara

A Associação de Profissionais de Propaganda (APP) Alto Tietê foi agraciada na quarta-feira (06/12) com Votos de Aplausos e Congratulações na Câmara de Mogi. A moção, de autoria do vereador Bi Gêmeos (PSD), visa parabenizar pelo aprimoramento e no constante desenvolvimento dos profissionais de propaganda e pelos 86 anos de trabalho da APP Brasil na indústria da Comunicação.

“Conheço boa parte dos profissionais que fazem parte da APP e sei da dedicação e do talento de cada um pra estimular a inovação e desenvolvimento do mercado publicitário e da indústria da comunicação que se faz essencial em Mogi das Cruzes e em todo o Alto Tietê”, justifica o parlamentar.

Para a publicitária Maria Teresa Arbulu, que está à frente da Associação desde 2020, a honraria é um marco na trajetória do órgão: “A APP Alto Tietê reúne profissionais e dirigentes de empresas que atuam no segmento da indústria da Comunicação, que impulsionam a economia com serviços realizados por pessoas que tem na Criatividade e Tecnologia os principais atributos para os movimentos de inovação e transformação”.

A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, faz parte do setor de Planejamento da APP e fala da importância dessa sinergia entre os profissionais da área. “Participo da APP há vários anos e, ao longo do tempo, pude acompanhar a reformulação da associação e participar de um esforço conjunto não só de aprimoramento da relação entre os profissionais como de acompanhamento das novas tendências digitais, que também mudaram a forma de fazer propaganda”.

A APP foi criada em 2002 com intuito de discutir as melhores práticas para a melhoria do mercado e foco na formação dos universitários. Desde março de 2023, a regional passou a ser identificada como APP Alto Tietê, internalizando o sentimento de pertencimento regional.