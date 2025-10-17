APP Alto Tietê apresenta nova diretoria e reforça foco na capacitação do setor

Nova diretoria tomou posse em outubro, na “Fest’Up Alto Tietê”

A Associação de Profissionais de Propaganda do Alto Tietê (APP Alto Tietê) anunciou oficialmente sua nova diretoria para o biênio 2025–2026, iniciando um ciclo voltado à valorização da comunicação regional e à formação de talentos na área. Felipe Palmeira assume a presidência da entidade, acompanhado de Julia Pivott e Raphael Lazzaro, que ocupam as vice-presidências.

A posse ocorreu durante o “Fest’Up Alto Tietê”, evento de comunicação da APP Brasil realizado em Mogi das Cruzes em outubro de 2025, em uma edição inédita para a região. A nova gestão começou seus trabalhos com uma reunião estratégica dedicada à elaboração do plano anual de ações. Entre as prioridades estão a ampliação de oportunidades de capacitação para acadêmicos e profissionais da comunicação, a realização de eventos que movimentem o mercado regional e a promoção de um ambiente de networking e aprendizado contínuo.

Um evento de apresentação da nova diretoria será realizado em data ainda a ser definida, marcando o início de um ciclo dedicado a educar, inspirar e fortalecer o ecossistema criativo do Alto Tietê. Segundo Felipe Palmeira, “a APP Alto Tietê nasce com o propósito de integrar profissionais, empresas e universidades, promovendo um movimento colaborativo capaz de transformar a comunicação regional em vetor de desenvolvimento econômico e social”.

A entidade seguirá alinhada aos princípios da APP Brasil — ética, inovação, diversidade e valorização humana — consolidando sua atuação como ponte entre o mercado e a academia. A nova diretoria reforça o compromisso de aproximar estudantes, agências e empresas, promovendo educação, integração e oportunidades que fortaleçam o setor de propaganda na região.

Além de fortalecer o mercado local, a APP Alto Tietê pretende estreitar a relação entre profissionais experientes e novos talentos, criando oportunidades de mentorias, workshops e debates. “Queremos que estudantes e iniciantes tenham contato direto com casos reais, aprendendo na prática e ampliando sua rede de contatos”, explica Palmeira. “Essas ações não só contribuem para a formação profissional, mas também ajudam a desenvolver o setor como um todo na região do Alto Tietê”, completa o presidente.

Raphael Lazzaro, Julia Pivott e Felipe Palmeira se preparam para dirigirem a associação entre 2025 e 2026