Aposentados e pensionistas devem se recadastrar para isenção do IPTU em Suzano

Beneficiários devem realizar o recadastramento até 15 de março

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Suzano anunciou que aposentados e pensionistas que possuem isenção do IPTU já podem realizar o recadastramento para manter o benefício. O prazo vai até 15 de março, e o atendimento ocorre nos Centros Unificados de Serviços (Centrus), localizados na região central (avenida Paulo Portela, 210 – Jardim Paulista) e norte (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), das 8h às 16h30.

Para garantir a isenção prevista na Lei Complementar nº 310/2017, é necessário apresentar cópias simples de documentos, como comprovante de propriedade do imóvel, histórico de crédito do benefício do INSS, carta de concessão, comprovante de rendimento e endereço atual, além do RG e CPF do requerente.

O benefício é destinado a aposentados e pensionistas com renda inferior a três salários mínimos, que possuam apenas um imóvel residencial, com limite de metragem. Imóveis térreos não podem ultrapassar 100 m² de área construída, enquanto apartamentos devem ter até 50 m².

O secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, destacou a importância da isenção para apoiar financeiramente os beneficiários. “Suzano é uma cidade que respeita seus munícipes e busca garantir qualidade de vida, incluindo aposentados e pensionistas”, afirmou.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano