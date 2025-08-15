Após sessão do CineMaterna, Patteo Urupema Shopping oferecerá bate-papo sobre amamentação

Odontopediatra Jéssica Oliveira, especializada em amamentação, conversará com grupo de mães após término da sessão de cinema; participação no bate-papo é gratuita, mas as vagas são limitadas

O Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, traz na próxima terça-feira (19) mais uma edição do CineMaterna, para mamães com bebês de até 18 meses, com uma atração especial. Neste mês, em homenagem ao Agosto Dourado, após o filme, o shopping promoverá um bate-papo entre mães e a odontopediatra Jessica Oliveira sobre amamentação.

O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo ao aleitamento materno e reforça a importância de se criar ambientes de apoio para que mais crianças sejam amamentadas até os dois anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os seis meses. Para marcar o mês, o Urupema está promovendo um espaço de acolhimento, troca e informação.

O bate-papo acontecerá a partir das 16h30, na May Confeiteira, no Piso 3 do shopping, após o término da sessão do CineMaterna. A odontopediatra Jéssica Oliveira conduzirá o encontro com o tema “Amamentação com afeto e informação”.

A participação das mães é gratuita, porém, as vagas são limitadas. As inscrições para garantir lugar serão abertas na segunda-feira (18), véspera do evento, por meio de link que estará disponível no Instagram no shopping (@patteourupemashopping).

Conforto e acolhimento

A edição do CineMaterna de terça-feira, na Cinemark do Urupema, no Piso 6, terá o filme definido nos próximos dias, conforme escolha do público. A sessão começa às 14h10.

As dez primeiras mães com bebês de até 18 meses que chegarem para assistir ao filme ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável; bebês participam gratuitamente. Para retirar o ingresso, a dica é chegar 30 minutos antes da sessão. Esgotadas as entradas gratuitas, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

O CineMaterna oferece sessões em salas de cinema adaptadas, equipadas com trocadores com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; ar-condicionado mais ameno, assim como som mais baixo; ambiente levemente iluminado para que as famílias circulem em segurança; e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham na primeira fila. Voluntárias organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho. Tudo para o maior conforto e acolhimento de todos.

O CineMaterna acontece uma vez por mês no Urupema. O filme de cada sessão é escolhido pelo público por votação em enquete no site do CineMaterna. Para votar, basta fazer cadastro no site (www.cinematerna.org.br).

Sobre o CineMaterna

A Associação CineMaterna é uma iniciativa sem fins lucrativos. Nasceu na cidade de São Paulo, em agosto de 2008, idealizada por mães que buscavam atender a uma necessidade pessoal. O resultado foi um programa dedicado especialmente às famílias com bebês de até 18 meses. Atualmente, a organização atua em 47 cidades Brasil afora. Em 15 anos de história, mais de 239 mil famílias participaram de mais de 10 mil sessões.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

