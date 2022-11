Após dois anos, Cocuera promove o seu tradicional Furusato Matsuri

A Associação dos Agricultores de Cocuera finaliza os últimos preparativos para promover neste final de semana, dias 12 e 13 de novembro, o seu tradicional Furusato Matsuri.

O evento marca o retorno da festividade no bairro do Cocuera, suspenso há dois anos por causa da pandemia, e também celebra os 50 anos de Festival Agrícola de Mogi das Cruzes. A história começou em 1970 com a Festa do Pêssego e Avicultura, nome recebido devido a quantidade de pêssegos que tinha na época. Em, 1990, com a finalidade de prestigiar todas as culturas agrícolas que já existiam na região, passou a ser realizado o Furusato Matsuri, hoje em sua 30ª edição.

Diversas atrações, comidas típicas e uma linda exposição de produtos hortifrutigranjeiros da região estão sendo preparados para comemorar o cinquentário do Festival Agrícola e receber o público, que pode desfrutar o evento no sábado, das 10 às 21 horas, e 10 às 19 horas, no domingo. O 30º Furusato Matsuri acontece na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, s/nº, Km 61,4 – SP 88 (antiga estrada Mogi-Salesópolis, km 9,5).

A expectativa da Associação dos Agricultores de Cocuera é muito grande em relação ao evento, por ser o primeiro pós-pandemia. A expectativa é de um crescimento de 20% de público. Em 2019, o festival recebeu cerca de 13 mil pessoas.



Atrações

O Furusato Matsuri terá diversas opções de entretenimento, lazer e cultura para os visitantes. No palco, o púbico assiste a shows de taiko, danças japonesas, cantores japoneses com diversos estilos musicais diferentes, entre outras atrações convidadas.

Para quem aprecia a culinária japonesa, uma ampla praça de alimentação será montada com diversas opções de pratos orientais, feitos na hora. Haverá exposição dos produtos agrícolas da região, vendas a preço de produtor, implementos e insumos agrícolas, além de mini-shopping com venda de artesanatos, importados, utensílios domésticos, vestuários e muito mais.

O 30º Furusato Matsuri é Projeto financiado pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes por meio da Lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo à Cultura), projeto aprovado nº 472/2020.



Ingressos

A bilheteria do evento está em R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia entrada, destinada para professores e estudantes mediante apresentação da carteirinha e pessoas acima de 60 anos. Crianças até 7 anos acompanhadas de um adulto pagante e pessoas portadoras de necessidades especiais não pagam.

Informações

Mais informações sobre o festival podem ser obtidas pelo telefone 4792-2008 ou e-mail: associacaococuera@hotmail.com.