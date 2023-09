Após 9 meses no cargo, coordenadora de Comunicação deixa a Prefeitura de Mogi

A jornalista Fernanda Bertoncini, responsável pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Mogi, deixou o cargo. A informação foi oficializada na manhã desta segunda, dia 18. A profissional, que ficou nove meses à frente do time de assessoria de comunicação da administração municipal, vai voltar para Santo André no final do mês.

“Saiu pela manhã a notícia do meu desligamento da prefeitura de Moji das Cruzes, mas para tranquilizar os amigos e a imprensa, eu sigo vinculada a Mogi e ao prefeito Caio Cunha, que para mim é uma grande inspiração política e também um grande amigo. Estamos trabalhando em alguns ajustes para as próximas semanas”, disse a jornalista.

Fernanda fica em Mogi até o fim do mês e depois retorna para Santo André, “para ficar mais próxima da minha família e para tocar alguns projetos que começaram a surgir”.

A jornalista assumiu a Coordenadoria em janeiro, no lugar de Severino Netto, que, por sua vez, tomou a frente da então recém-criada Secretaria de Transparência e Dados Abertos.

Bertoncini é especialista em multimídia e marketing político e passou pela Prefeitura de Santo André, onde assessorou diretamente o prefeito Paulo Henrique Pinto Serra (PSDB), com produção de conteúdo para redes sociais e comandando o setor de Imprensa da Prefeitura e também coordenando as ações estratégicas de relacionamento com a mídia.