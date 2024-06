Aplicativo da rede de ensino de Mogi das Cruzes passa por mudanças

O novo nome do app, agora, é Educação Mogi.

Pais e responsáveis dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes já conferiram a mudança no aplicativo Educa+Mogi, que agora está disponível como Educação Mogi. O app recebeu um novo layout, que facilita o acesso aos serviços oferecidos às famílias.

De acordo com o diretor do Departamento de Tecnologia Educacional, Pedro Passos, “alteramos o layout para tornar a ferramenta mais acessível para o usuário e não foi necessário que os pais fizessem a atualização. O software passará a ser atualizado neste novo formato”.

Passos destaca ainda a importância da atualização do app. “A atualização do aplicativo nas lojas App Store e Google Play é fundamental para assegurarmos que o sistema opere adequadamente, o que impacta tanto na segurança quanto na experiência geral do usuário”.

Pelo aplicativo, pais e responsáveis têm acesso a várias informações sobre a escola e os alunos, como é possível consultar o boletim de notas e o cardápio da alimentação escolar, além da Declaração de Matrícula. Está disponível também a seção de recados, em que podem ser encaminhados pela unidade escolar ou pela Secretaria de Educação.

Para quem quiser estudar na rede municipal de ensino, pode utilizar o aplicativo para fazer sua inscrição. O acesso pode ser feito pelo link: https://sge.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/educacaomogi/.

O aplicativo é encontrado nas lojas App Store e Google Play