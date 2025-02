APCD-RMC encerra congresso em destaque no ano de 2024

Mogi das Cruzes leva prêmio pelo segundo ano consecutivo

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) foi destaque no 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), com o recebimento do diploma de “Reconhecimento de Captação de Novos Associados”. A premiação foi concedida pela APCD Central, por meio do CoRe (Conselho de Regionais). O diploma foi recebido pelo presidente da APCD-RM, Paulo Oliveira, que esteve presente ao evento.

Considerado o maior congresso odontológico da América Latina e um dos maiores do mundo, o CIOSP é realizado anualmente em São Paulo, sob a organização da APCD Central. Como parte das atividades do Congresso, é realizada a reunião do CoRe, com entrega dos certificados às regionais que mais se destacam nos 12 meses anteriores ao evento. No ano de 2024, a APCD-RMC obteve excelentes índices de adesão de novos associados, o que resultou no recebimento da premiação.

Entre os motivos que levaram a Regional de Mogi das Cruzes a se destacar na captação de novos associados estão a ampla programação acadêmica, a constante realização de palestras e eventos gratuitos, o forte trabalho de parcerias para o Clube de Benefícios e as ações de cunho social. Esse é o segundo ano consecutivo em que a APCD-RMC é premiada durante o CIOSP. Na última edição, a regional recebeu do CORE o Diploma de Honra ao Mérito Dr. Renato José Berro.

“Fomos premiados duas vezes consecutivas, nos anos de 2024 e 2025, durante a programação do CoRe no CIOSP, e estamos muito felizes e honrados com este importante reconhecimento. As premiações nos dão incentivo e novo fôlego para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Deixo aqui meu muito obrigado à APCD Central e todos diretores, funcionários, colaboradores e associados da APCD-RMC que contribuem para o nosso sucesso”, destaca o presidente Paulo Oliveira.

Paulo Oliveira, presidente da APCD-RMC, recebeu diploma de reconhecimento