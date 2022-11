APCD Mogi das Cruzes oferece atendimento ortodôntico

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD RMC) está com inscrições abertas para a triagem do tratamento de Ortodontia. Esse é um dos atendimentos oferecidos pelas clínicas da entidade, que tem o objetivo de democratizar o acesso aos cuidados odontológicos. Com a maior parte do tratamento subsidiada pela associação, a iniciativa ajuda a atender o público que mais precisa.

O tratamento ortodôntico pode ser realizado em qualquer idade, no entanto, ele costuma ser feito entre a infância e adolescência. O atendimento auxilia na correção de problemas que afetam a mastigação, fala e respiração, além de impactar a parte estética, que promove bem estar e autoestima nos pacientes.

A vice-presidente da APCD RMC, Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, destaca que os aparelhos ortodônticos atuam em várias frentes. “O tratamento ajuda a corrigir diversos problemas como má oclusão, disfunção temporomandibular, assim como apinhamento dos dentes, conhecido popularmente como dentes encavalados. O uso dos aparelhos tem o objetivo de corrigir o posicionamento dentário, o que evita danos à articulação da face, bem como doenças da gengiva e perda de dentes”, explica.

Segundo a diretora, o período de tratamento ortodôntico varia de paciente para paciente e leva em consideração o grau de comprometimento. “Temos diversos tipos de aparelhos que são utilizados de acordo com a necessidade apresentada. Por isso, é importante procurar um cirurgião-dentista para que ele identifique qual é o atendimento mais adequado para cada caso”, acrescenta.

Além da triagem para o atendimento ortodôntico, a APCD RMC oferece outros serviços em suas clínicas que incluem tratamento de canal, restauração, extração de dentes, implantes, próteses, além de harmonização orofacial. Todos os procedimentos promovidos são realizados por cirurgiões-dentistas formados que estão cursando pós-graduação e especialização na entidade.

As triagens para o tratamento ortodôntico são realizadas nas primeiras quartas-feiras e sextas-feiras de cada mês, a partir das 9 horas até às 16h30. Para participar é preciso fazer agendamento prévio pelo telefone 4699-1805 e apresentar uma radiografia panorâmica recente feita nos últimos 6 meses. A triagem tem um investimento de R$ 20,00. A APCD RMC fica na rua Delphino Alves Gregório, 50, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes.