APCD Mogi das Cruzes lança 4ª edição do Prêmio Melhores do Ano

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) lançou a 4ª edição do Prêmio Melhores do Ano, que tem como objetivo valorizar profissionais da Odontologia com trajetórias de destaque no Alto Tietê. A cerimônia de entrega dos troféus será no dia 3 de outubro (sexta-feira), durante a Festa do Dia do Dentista 2025, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC).

“Temos orgulho de anunciar mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano, que foi criado com o objetivo de dar destaque aos profissionais da odontologia aqui em nossa região. São cirurgiões-dentistas que exercem a profissão de forma ética e, ao mesmo tempo, inovadora. Eles merecem reconhecimento e podem ser inspiração para os colegas”, afirma o presidente da APCD-RMC, Paulo Oliveira.

O regulamento já está disponível no site oficial da entidade (https://apcd-rmc.com.br/) e define sete categorias, como Troféu Tiradentes (Honra ao Mérito); Empreendedor do Ano; Destaque da Odontologia; Estudante do Ano APCD RMC; Odontologia nas Redes Sociais; Mestre do Ano; Odontologia Solidária; Odontologia na Rede Pública; e Docente do Ano.

A escolha dos indicados será feita pela diretoria e assessoria jurídica da APCD-RMC, considerando critérios importantes de acordo com o destaque do profissional, a avaliação de sua atuação social e a análise do engajamento nas redes sociais e na mídia local, desde que estejam em conformidade com o Código de Ética Odontológica.

Após a divulgação dos nomes, o público poderá participar da votação, que será feita por formulário eletrônico disponível nas redes sociais e site da associação, com controle via login individual. Os nomes dos vencedores serão divulgados apenas durante a solenidade de entrega das premiações, na Festa Dia do Dentista 2025.

Além da entrega do prêmio, o evento do dia 3 de outubro, marcado para às 20h, pretende celebrar a odontologia regional e promover o encontro entre profissionais da área. A programação completa pode ser consultada no setor administrativo da APCD-RMC.

Premiação terá sete categorias e vencedores serão anunciados em outubro