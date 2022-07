Aparelho ajuda idosos a terem qualidade de vida

Pessoas maduras ou já na terceira idade estão cada vez mais ativas. Com maior qualidade de vida, a população brasileira está envelhecendo. A expectativa de vida, que era de 40,7 anos em 1940, chegou a 76,8 anos em 2020, de acordo com o IBGE. Vive-se cada vez mais e trabalha-se por mais tempo.

Mas nem tudo são flores. Há muitas dificuldades. Pessoas beirando os 60 anos enfrentam inúmeros desafios no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo – seja para manter o emprego ou buscar uma realocação. Por isso, cuidar da saúde é fundamental. Além da concorrência com os mais jovens, muitos idosos já enfrentam limitações. Um dos problemas mais corriqueiros é a perda de audição, que afeta mais de 50% dos indivíduos maiores de 60 anos.

“A perda auditiva a partir dos 60 anos faz parte do processo de envelhecimento natural. Por isso, a gente sempre indica para que a pessoa a partir dessa idade procure fazer uma avaliação”, ressalta a fonoaudióloga Aline Santiago, diretora da Ouvir Mais Aparelhos Auditivos.

Para não deixar que a perda auditiva afete o dia a dia, a melhor opção, na maioria dos casos, é o uso de aparelhos auditivos. Além disso, o trabalho da Ouvir Mais vai muito além do aparelho auditivo. “Nós fazemos uma reabilitação da audição. Isso acontece porque a pessoa com perda auditiva tem mais chance de ficar depressiva ou ter demência, por exemplo. Com o aparelho, a pessoa vai conseguir se comunicar melhor, evitando isolamento, depressão e várias outras patologias”, diz a especialista.

Aparelhos modernos

A boa notícia é que hoje, graças aos avanços da tecnologia, as pessoas já não devem se envergonhar de usar um aparelho auditivo. As próteses auditivas modernas são bem pequenas, garantindo discrição e elegância.

A Ouvir Mais é distribuidora oficial da Starkey, conhecida pelos seus aparelhos altamente tecnológicos. São equipamentos discretos, práticos, recarregáveis e que oferecem tecnologia de última geração, com Inteligência Artificial, com conexão ao celular, tradutor de idiomas simultâneo, monitoramento e detector de quedas. “É importante ter uma avaliação auditiva, para que haja um acompanhamento mais personalizado”, finaliza a fonoaudióloga.

