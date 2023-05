APAE de Mogi promove Festival de Voleibol Adaptado nesta terça

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes promove, nesta terça-feira (23), o Festival de Voleibol Adaptado – nível regional -, com a participação de oito entidades ligadas ao Conselho e duas organizações sociais que também prestam assistência a pessoas com deficiência. O evento terá início às 9 horas, mas a acolhida aos participantes está marcada para as 8 horas, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar, em Mogi das Cruzes. Ao todo, o festival deve reunir, de acordo com a organização, 105 atletas, distribuídos em equipes mistas (masculino e feminino). A competição está prevista para ocorrer até por volta do meio-dia.

Este é um evento inédito para a APAE de Mogi das Cruzes, responsável pela organização, por meio de sua equipe de professores de Educação Física, sob o comando da diretora pedagógica, Ana Paula Nogaroto. Cada instituição vai participar com 10 atletas (veja quadro com as APAEs participantes).

A diretora fala sobre a importância deste evento: “Além de incentivar a prática esportiva nos nossos alunos, o festival atua no lado emocional, uma vez que trabalha a socialização deles, por meio da interação entre os grupos. E eles vão aprendendo a competir. Destes eventos, de um festival menor entre as APAEs, saem atletas para participar de campeonatos regionais e estaduais”.

O professor de Educacação Física da APAE de Mogi das Cruzes, Everton Camilo, o Tom, destaca os objetivos do Festival, que será realizado pela primeira vez. “A proposta é favorecer o desenvolvimento global da pessoa com deficiência intelectual e sua integração na sociedade, por meio de uma prática esportiva adequada às suas necessidades; proporcionar atividades que contribuam para o aprimoramento psicomotor dos alunos, estimulando a participação dos alunos com deficiência intelectual, gerando o bem-estar, físico e emocional”, pontua o professor.

Sobre o Voleibol Adaptado

É uma modalidade que possui regras diferenciadas do voleibol tradicional, embora a quadra e a bola tenham as mesmas especificações do Voleibol Oficial. Não será permitida a utilização de líbero. O jogo será misto e cada equipe deverá permanecer na quadra com seis atletas (três jogadores de cada gênero).

Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença mínima de 7 jogadores, no início da partida, e, no máximo 12. No segundo set, deverão jogar, obrigatoriamente, o set inteiro, no mínimo 1 jogador que não jogou no primeiro set.

Ele permite que os atletas tenham a posse da bola, seguindo a regra de três toques. O saque é abaixo do ombro e o set é encerrado em 15 pontos progressivos, sem vantagem.

As APAEs participantes

APAE de Mogi das Cruzes

APAE de Suzano

APAE de Itaquaquecetuba

APAE de Jacareí

APAE de Guararema

APAE de Bertioga

APAE de Ilhabela

APAE de Caraguatatuba

Centro de Convivência de Suzano (CDC)

Atletas do paradesporto de Mogi das Cruzes

Obs.: As outras APAEs do Conselho foram convidadas a participar do evento, mas não confirmaram presença.