Ano novo, vida nova: “Em 2023, vou treinar!”

Início de ano, carnaval chegando e termômetros na casa dos 30 graus. O cenário de verão, aliado às tradicionais promessas de final de ano de se cuidar mais, resulta em academias lotadas de pessoas em busca do sonhado “Projeto Verão” ou simplesmente querendo ter uma vida mais saudável.

Para o educador físico e proprietário da Mormaii Studio Fitness Mogi, José Ferrari, as academias lotadas neste início de ano têm uma justificativa. “Além do verão, tem muito a questão emocional, da pessoa se comprometer a mudar o estilo de vida, a cumprir promessas feitas na virada”, diz.

Mas para quem está começando a se exercitar agora, não basta calçar o tênis e escolher o esporte que mais lhe agrada. É necessário que haja uma preparação mais completa. “Eu sempre indico a procurar um médico primeiro, para fazer uma avaliação. Depois, é preciso procurar um espaço adequado, com profissionais de Educação Física especializados e capacitados a direcionar melhor os treinos”, explica Ferrari. É que, com um treinamento mais personalizado, focado nos objetivos e necessidades físicas e até psicológicas do aluno, os resultados serão mais satisfatórios. “Além disso, com um treinamento organizado por um profissional adequado a cada aluno, é possível inclusive evitar lesões”, reforça o profissional, que reforça: “A fisiologia de um não é igual ao outro, é importante observar as características individuais de cada um e fazer um plano personalizado, para conseguir mais resultados que dores”.

E por falar em lesão, José Ferrari faz questão de falar da importância do descanso. “O repouso é importante para o corpo se restabelecer para que a pessoa tenha melhores conduções de treinamento nos dias seguintes. Mas vale lembrar que tudo isso tem de ser realizado em conjunto com um plano de alimentação adequado”.

A Mormaii

Inaugurada em 2018 na Vila Oliveira, a academia tem um método de treinamento integrado: Pilates, para consciência corporal, melhora de mobilidade, estabilidade, força, flexibilidade, postura e respiração; Funcional, para melhorar o desempenho esportivo ou o preparo do corpo para as atividades do dia a dia; Cardio, com o objetivo de melhorar a resistência muscular; e o Five Konzept, uma metodologia alemã criada para prevenir lesões e melhorar a função das articulações e o prolongamento das cadeias musculares.

Os aparelhos também são diferenciados dos convencionais. Há equipamentos que simulam os movimentos do surfe e skate, o Core Stix, que possibilita mais de 100 exercícios funcionais e a Air Bike, com resistência à base de ar. “Nossa metodologia é focada no aluno, com o objetivo de integrar corpo e mente”, complementa Ferrari.

