Aniversário de Suzano terá shows de grandes artistas

Terminam nesta sexta-feira (29/03) as trocas de alimentos por ingressos para o “Suzano Fest”, evento realizado pela MP Promoções e que contará com quatro super shows que serão realizados neste fim de semana prolongado (30 e 31/03 e 01 e 02/04), quando se comemora os 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano. O evento contará com grandes artistas da música brasileira e será realizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer.

As trocas são realizadas até esta sexta-feira na nova unidade do Shibata Supermercados, na unidade do Nagumo que fica na região Norte, das 14 às 21 horas; e na Arena Suzano, das 8 às 18 horas. Além disso, os interessados podem comprar ingressos para os setores “front stage” e camarote no site www.suzanofest.com.br.

Uma grande estrutura está sendo montada pela MP Promoções para receber as cerca de 30 mil pessoas esperadas para as apresentações. Com recursos avançados de som e iluminação, a ideia é promover aos espectadores uma experiência única, tornando o evento tecnológico e inesquecível não só para a população como também aos artistas e suas bandas.



Acessibilidade

Nos quatro dias de shows, os portões serão abertos às 19 horas. O evento contará com toda a acessibilidade necessária, com rampas e locais exclusivos para Pessoas Com Deficiência (PCDs), além de corredores e banheiros bem localizados para o público em geral, trazendo mais conforto para quem for ao Parque Max Feffer.

Além das apresentações musicais, o Suzano Fest ainda terá uma grande praça de alimentação com comidas, bebidas para todos os paladares e brinquedos para as crianças. A Prefeitura de Suzano vai disponibilizar transporte gratuito de ida e volta para os shows.



Muita música

As apresentações começam no sábado (30/03), com show do cantor Alexandre Pires. Já no domingo (31/03), um dos maiores fenômenos sertanejos da atualidade sobe ao palco: Simone Mendes.

Na segunda-feira (01/04), será a vez de Luan Santana. A festa será encerrada em grande estilo na terça-feira (02/04), dia do aniversário de Suzano, com a apresentação da dupla de palhaços “Patati e Patatá”, que prometem divertir a criançada que for ao Parque Max Feffer. Já à noite a banda Capital Inicial vai agitar a galera com um show de nostalgia composto por grandes sucessos.