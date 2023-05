Animação e nostalgia marcam Botequim Feliz Idade do Clube de Campo de Mogi 

A alegria, diversão e nostalgia embalaram o Botequim Feliz Idade do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). O evento, celebrado no último sábado (6 de maio), reuniu cerca de 140 convidados em uma edição especial para o público da melhor idade.

A festa aconteceu no Salão Privê “Airton Nogueira”, em um evento que trouxe grandes nomes de repercussão nacional para agitar a noite. A cantora Henriette Fraissat, ex-participante do programa “The Voice +”, conduziu o vocal de grandes sucessos atuais, e clássicos que marcaram época, com os músicos da Banda Som Classe A. O evento também teve a assinatura do Buffet Perfil.

O Botequim Feliz Idade foi mobilizado a pedido do Dadi Plus. “Foi mais um evento de sucesso e que reuniu as famílias, em especial o público da melhor idade. Essa edição superou as expectativas e trouxe novas inspirações para que, em eventos futuros, possamos integrar ainda mais nossos convidados”, afirmou a diretora social do CCMC, Karin Camargo.

Dia dos Namorados

Os preparativos para o “Botequim Encontro” do Clube de Campo já estão a todo vapor. A próxima edição do evento será realizada no dia 2 junho (sexta-feira), a partir das 21 horas, no Salão Social “Wilson Cury”. Além dos casais que poderão comemorar o mês dos namorados no evento, a diretoria social do CCMC deseja reunir amigos e familiares. A cantora Luana Camarah comandará o agito da noite, com muito rock, pop, em um clima de celebração do amor.

As vendas dos convites terão início nos próximos dias, na Secretaria do CCMC. Os interessados devem se atentar e garantir a compra já nos primeiros dias. O primeiro lote será comercializado a R$ 110 (associado) e R$ 140 (convidado). O Buffet Perfil assinará os comes e bebes da festa, que estarão inclusos no valor do convite.