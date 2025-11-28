Ampliação da UNICA Jundiapeba é vistoriada por Mara Bertaiolli

Prefeita Mara Bertaiolli realizou uma vistoria, na terça-feira (25), nas obras da Unidade Clínica Ambulatorial (UNICA) Jundiapeba, a qual irá ganhar um complexo para receber o primeiro tomógrafo do distrito. Junto dela, esteve o vice-prefeito Téo Cusatis, a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, o secretário adjunto, Luiz Bot, e o secretário de Obras e Infraestrutura, Nilmar de Cassia Ferreira, além da secretária adjunta Leila Alcântara. Os serviços têm previsão de conclusão para a primeira quinzena do mês de janeiro.

A obra já tem 85% dos trabalhos concluídos, avança dentro do cronograma e integra o Pró-Exame, o programa da atual gestão que é voltado para a ampliação e descentralização do acesso a exames de diagnóstico. Esse novo espaço terá cerca de 100m³ e terá uma recepção, sala de espera, banheiros e uma sala exclusiva para realizar os exames de tomografia.

De acordo com a prefeita Mara Bertaiolli, a instalação desse equipamento representa um grande passo para a região: “Jundiapeba está recebendo, pela primeira vez, um tomógrafo próprio, e isso, significa dignidade, rapidez e cuidado perto de casa. Estamos trazendo tecnologia e estrutura para que as pessoas não precisem mais se deslocar para outras regiões da cidade”.

A obra possui o investimento estimado de cerca de R$450 mil, sem custo para a prefeitura, pois é custeada pela empresa Tropico Construtora e Incorporadora.

O vice-prefeito Téo Cusatis enfatiza o impacto positivo que a descentralização dos serviços de diagnóstico tem sido. “Quando levamos exames para perto da população, garantimos mais agilidade na saúde e respeitamos o tempo das pessoas. Essa entrega vai transformar o atendimento de toda a região”, expressa.

O novo tomógrafo terá a capacidade de atender 400 exames mensais, com o custo previsto já em contrato com a prefeitura. O atendimento regional irá auxiliar especialmente os moradores de Jundiapeba e dos bairros próximos, que atualmente precisam se deslocar para outras unidades, como o Hospital Municipal (Brás Cubas), a Santa Casa (Centro) e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo (Mogilar).

Para Rebeca Barufi, secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, esse novo serviço fortalecerá a rede de cuidado na região, onde ela afirma que fazer tomografia perto de casa significa detectar doenças mais cedo, acelerar os tratamentos e oferecer um atendimento mais humano e eficiente.

Outras pessoas também acompanharam de perto a vistoria às obras da UNICA Jundiapeba, como o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira de Macedo (Farofa) e os vereadores Milton Lins (Bigêmeos), Clodoaldo de Moraes, Antonio José da Silva Neto (Tonhão), Edson Santos, Felipe Lintz, Juliano Botelho e Osvaldo Silva.

Jundiapeba ganha novo tomógrafo para atender a região



